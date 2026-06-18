MUNDIAL 2026

Saiba tudo aqui
Mais sobre o Mundial 2026

CNN em jogo - Estreia de Portugal no Mundial

Ontem às 18:27

Com André Neto de Oliveira.

Videos

00:22

"Putin quer ver tudo o que temos reduzido a cinzas, é um louco"

Há 22 min
09:29

"Um homicídio já é grave, ainda mais por ser uma criança e por ter sido um crime premeditado"

Há 22 min
01:43

Israel atacou dois quartéis-generais do Hezbollah no Líbano

Há 23 min
09:10
opinião
Jorge Silva Carvalho

"Este acordo põe em causa a aliança com Israel, que é estruturante para a política dos EUA"

Há 23 min
00:54

Onda de calor: DGS ativa nível 1 de contigência para os próximos dias

Há 23 min
02:33
opinião
Anabela Neves

Pacote laboral. "Houve uma encenação para criar a ideia que este acordo foi difícil. Provavelmente não foi"

Há 24 min
Mais Videos

Mais Vistos

00:28

Moscovo a arder: as imagens da capital russa após o maior ataque de sempre da Ucrânia

Ontem às 18:19
07:04
opinião
Agostinho Costa

"Quem sai efetivamente reforçado deste conflito é o Irão"

Ontem às 11:09
01:46

O que muda na lei laboral: contratos, despedimentos, greves e direito a desligar

Ontem às 09:12
03:30

Rui Santos tem um pedido para a Federação: "Antes que seja tarde, tirem o senhor Roberto Martínez e ponham lá o senhor Jorge Jesus"

Ontem às 18:54
03:14

Portugal teve "cagaço de jogar futebol, como se diz lá em cima no Norte, na minha terra"

Ontem às 21:42
02:04

"Messi é um jogador de equipa, Ronaldo só vê a baliza e as câmaras de televisão"

Ontem às 21:53
04:42
opinião
Agostinho Costa

"A situação no terreno não é bem a que Zelensky publicita" mas "o Führer quando estava no bunker também dizia que estava a ganhar a guerra"

16 jun, 22:13
02:36

Criança de 8 anos encontrada morta em Valpaços. Madrasta é a principal suspeita

Ontem às 12:36
03:56
opinião
Tiago André Lopes

"Kaja Kallas é diplomaticamente inútil neste momento"

Ontem às 11:45
12:53

"Eu acabo convosco". Funcionárias denunciam medo e abusos em lar sob investigação em Chaves

Ontem às 21:55
00:57

Câmaras de videovigilância registam o momento da queda de helicóptero no Rio de Janeiro que causou a morte do cantor Oliver Tree

15 jun, 09:45
02:36
opinião
Jorge Baptista

"O que me preocupa enquanto português é que Cristiano Ronaldo tenha tocado na bola 23 ou 25 vezes em 90 minutos"

17 jun, 23:06