Benfica
61'
0 - 2
FC Porto

CNN em jogo - Clássico entre Benfica e F.C. Porto

Hoje às 11:10

Com Rita Mendonça.

09:23

"A declaração de Pedro Sánchez teve uma retórica quase incendiária que pode comprometer a influência de Espanha nos EUA, América Latina e Europa"

Há 17 min
01:13

Mais tochas no clássico, agora a assinalar o aniversário de uma claque

Há 35 min
05:01
opinião
Miguel Baumgartner

Escolha de Mojtaba Khamenei "é o regime a passar três mensagens"

Há 58 min
00:31

Adeptos do Benfica interrompem clássico com tochas

Há 1h e 4min
03:24
opinião
José Alberto Azeredo Lopes

"O Irão está a entrar na senda das dinastias"

Há 1h e 10min
01:10

Spotter que acompanhava Super Dragões ferida após ser mordida por cão da PSP

Há 1h e 16min
38:33

À beira da morte fez um pedido à mulher e depois aconteceu um milagre. Recorde uma das últimas entrevistas de Morais Sarmento

Ontem às 19:25
00:12

Mesmo junto aos aviões: o momento de uma explosão num dos aeroportos mais movimentados do mundo

Ontem às 16:27
01:37

Lobo Antunes pediu que se cantasse o hino do Benfica no seu funeral - a vontade foi cumprida

Ontem às 17:38
01:07

Polígrafo. O porta-aviões USS Abraham Lincoln foi destruído pelo Irão?

5 mar, 22:25
15:16
opinião
Agostinho Costa

"Este conflito está a ganhar uma dimensão diferente"

Ontem às 23:16
01:14

"Está a cair uma espécie de chuva cheia de petróleo": assim está Teerão horas após os ataques a refinarias

Hoje às 09:25
00:43

O momento do salvamento dos marinheiros iranianos que foram atingidos por um torpedo disparado por um submarino

6 mar, 08:38
00:42

Nuno Morais Sarmento encontrado morto em casa. Tinha 65 anos

Ontem às 10:20
00:31

Como os EUA abateram um navio que transportava vários drones do Irão

6 mar, 08:39
01:44

Como o bloqueio do Estreito de Ormuz provocou um fenómeno raro em Portugal

Ontem às 20:26
15:21

Rangel é "o único ser no planeta" que viu as aeronaves americanas nas Lajes e "pensou que seria para um passeio no Médio Oriente"

5 mar, 22:25
01:05

Grande explosão e depois um incêndio: a imagem de novo ataque a Teerão

Ontem às 19:39