CNN em jogo - Benfica e FC Porto empatam 2-2 na Luz
Há 3h e 44min
Com Paulo Pereira.
06:32
José Pacheco Pereira
Pacheco Pereira não gosta de "ser tratado por parvo" mas sentiu-se enganado sobre o uso da base das Lajes por parte dos EUA
Há 6 min
04:05
Rafael Martins
Nomeação de Mojtaba Khamenei pode significar "conflito mais sangrento e prolongado"
Há 9 min
14:14
Daniela Melo
"A rapidez com que se elegeu Khamenei pode ser indicativo da necessidade de ter todas as instituições iranianas a falar a uma só voz"
Há 13 min
01:21
Irão tem novo Líder Supremo e também uma mensagem: "Não está à procura de um cessar-fogo"
Há 14 min
08:24
“FC Porto foi a melhor equipa na Luz e mereceria ter vencido”
Há 54 min
04:26
Rui Santos
"Sporting estava obrigado a outra abordagem em Braga e a Rui Borges faltou... golpe de asa"
Há 55 min
Mais Videos
Mais Vistos
38:33
À beira da morte fez um pedido à mulher e depois aconteceu um milagre. Recorde uma das últimas entrevistas de Morais Sarmento
Ontem às 19:25
15:16
Agostinho Costa
"Este conflito está a ganhar uma dimensão diferente"
Ontem às 23:16
00:12
Mesmo junto aos aviões: o momento de uma explosão num dos aeroportos mais movimentados do mundo
Ontem às 16:27
01:14
"Está a cair uma espécie de chuva cheia de petróleo": assim está Teerão horas após os ataques a refinarias
Hoje às 09:25
01:07
Polígrafo. O porta-aviões USS Abraham Lincoln foi destruído pelo Irão?
5 mar, 22:25
01:15
"Uma cena absolutamente apocalíptica": a CNN no meio da explosão que faz chover petróleo em Teerão
Há 3h e 8min
04:35
Agostinho Costa
"Vemos o correspondente da CNN Internacional a passear-se livremente em Teerão, mas não vemos um congénere em Israel"
Hoje às 19:34
01:37
Lobo Antunes pediu que se cantasse o hino do Benfica no seu funeral - a vontade foi cumprida
Ontem às 17:38
15:21
Rangel é "o único ser no planeta" que viu as aeronaves americanas nas Lajes e "pensou que seria para um passeio no Médio Oriente"
5 mar, 22:25
01:44
Como o bloqueio do Estreito de Ormuz provocou um fenómeno raro em Portugal
Ontem às 20:26
00:31
Como os EUA abateram um navio que transportava vários drones do Irão
6 mar, 08:39
00:42
Nuno Morais Sarmento encontrado morto em casa. Tinha 65 anos
Ontem às 10:20