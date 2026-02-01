CNN em Foco - Breaking News - 1 de fevereiro de 2026

Ontem às 18:58

Com André Carvalho Ramos.

Videos

00:53

VÍDEO: frustração de Otamendi e António Silva após empate em Tondela

Há 38 min
04:14

Continua a distribuição de bens no Estádio de Leiria. Voluntários pedem comida enlatada e leite

Há 38 min
03:59

"Somos amadores, precisamos de ajuda da Proteção Civil". Populares improvisam formas de escoar água nas casas

Há 42 min
02:37
opinião
Sofia Fernandes

Amarante: lojistas protegem equipamentos para evitar prejuízos durante a noite

Há 48 min
08:10

"Parece-me inadequado que as pessoas andem a comprar materiais e a subir a telhados sem experiência"

Há 52 min
01:31

Bacci: «Benfica? Só quem não vê o Tondela é que pode considerar surpresa»

Há 56 min
Mais Videos

Mais Vistos

08:24

Coimbra começa a preparar possível evacuação: barragem da Aguieira está "completamente cheia"

31 jan, 11:25
07:16

"Trump está aflito porque, desta vez, foi morta uma pessoa que tinha uma arma de fogo legal"

27 jan, 17:28
01:12

Padaria trabalhou 24 horas seguidas apesar dos danos para "tentar acudir a tudo"

31 jan, 08:44
04:50

Mora no Norte e Centro? Atenção das 00:00 às 3:00. Mora no Sul? Então é das 03:00 às 06:00

Há 2h e 18min
09:36

"Não tenho dinheiro para estar a recuperar isto, senhor!". Relatos de desespero e resiliência após a tempestade

31 jan, 22:19
04:14

Vem aí muita chuva e "probabilidade de inundações". "O alerta já devia ter sido laranja"

Ontem às 10:26
47:42

A entrevista a André Ventura na íntegra

30 jan, 22:50
04:22

"Chegámos aqui e vimos um cenário de guerra". Produção de caracóis com 10 anos destruída em Pombal

31 jan, 19:31
05:20

"Eu já não sei a quem pedir ajuda. Eu e o meu marido não temos forças"

Ontem às 11:20
02:53

Porto em alerta com previsão de chuva intensa e risco de cheias no Douro

Ontem às 18:50
03:05

"As pessoas terão de ter cuidado": estas são as orientações que deve seguir nas próximas horas

Ontem às 13:03
08:29

"Está tudo completamente destruído. Não sei quando vamos voltar a trabalhar"

Ontem às 09:47