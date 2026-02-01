TV
CNN em Foco - Breaking News - 1 de fevereiro de 2026
Ontem às 18:58
Com André Carvalho Ramos.
Videos
00:53
VÍDEO: frustração de Otamendi e António Silva após empate em Tondela
Há 38 min
04:14
Continua a distribuição de bens no Estádio de Leiria. Voluntários pedem comida enlatada e leite
Há 38 min
03:59
"Somos amadores, precisamos de ajuda da Proteção Civil". Populares improvisam formas de escoar água nas casas
Há 42 min
02:37
opinião
Sofia Fernandes
Amarante: lojistas protegem equipamentos para evitar prejuízos durante a noite
Há 48 min
08:10
"Parece-me inadequado que as pessoas andem a comprar materiais e a subir a telhados sem experiência"
Há 52 min
01:31
Bacci: «Benfica? Só quem não vê o Tondela é que pode considerar surpresa»
Há 56 min
Mais Videos
Mais Vistos
08:24
Coimbra começa a preparar possível evacuação: barragem da Aguieira está "completamente cheia"
31 jan, 11:25
07:16
"Trump está aflito porque, desta vez, foi morta uma pessoa que tinha uma arma de fogo legal"
27 jan, 17:28
01:12
Padaria trabalhou 24 horas seguidas apesar dos danos para "tentar acudir a tudo"
31 jan, 08:44
04:50
Mora no Norte e Centro? Atenção das 00:00 às 3:00. Mora no Sul? Então é das 03:00 às 06:00
Há 2h e 18min
09:36
"Não tenho dinheiro para estar a recuperar isto, senhor!". Relatos de desespero e resiliência após a tempestade
31 jan, 22:19
04:14
Vem aí muita chuva e "probabilidade de inundações". "O alerta já devia ter sido laranja"
Ontem às 10:26
47:42
A entrevista a André Ventura na íntegra
30 jan, 22:50
04:22
"Chegámos aqui e vimos um cenário de guerra". Produção de caracóis com 10 anos destruída em Pombal
31 jan, 19:31
05:20
"Eu já não sei a quem pedir ajuda. Eu e o meu marido não temos forças"
Ontem às 11:20
02:53
Porto em alerta com previsão de chuva intensa e risco de cheias no Douro
Ontem às 18:50
03:05
"As pessoas terão de ter cuidado": estas são as orientações que deve seguir nas próximas horas
Ontem às 13:03
08:29
"Está tudo completamente destruído. Não sei quando vamos voltar a trabalhar"
Ontem às 09:47