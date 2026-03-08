CNN em Foco - 8 de março de 2026

Hoje às 18:58

Com André Carvalho Ramos.

Videos

06:32
opinião
José Pacheco Pereira

Pacheco Pereira não gosta de "ser tratado por parvo" mas sentiu-se enganado sobre o uso da base das Lajes por parte dos EUA

Há 6 min
04:05
opinião
Rafael Martins

Nomeação de Mojtaba Khamenei pode significar "conflito mais sangrento e prolongado"

Há 9 min
14:14
opinião
Daniela Melo

"A rapidez com que se elegeu Khamenei pode ser indicativo da necessidade de ter todas as instituições iranianas a falar a uma só voz"

Há 13 min
01:21

Irão tem novo Líder Supremo e também uma mensagem: "Não está à procura de um cessar-fogo"

Há 14 min
08:24

“FC Porto foi a melhor equipa na Luz e mereceria ter vencido”

Há 54 min
04:26
opinião
Rui Santos

"Sporting estava obrigado a outra abordagem em Braga e a Rui Borges faltou... golpe de asa"

Há 55 min
Mais Videos

Mais Vistos

38:33

À beira da morte fez um pedido à mulher e depois aconteceu um milagre. Recorde uma das últimas entrevistas de Morais Sarmento

Ontem às 19:25
15:16
opinião
Agostinho Costa

"Este conflito está a ganhar uma dimensão diferente"

Ontem às 23:16
00:12

Mesmo junto aos aviões: o momento de uma explosão num dos aeroportos mais movimentados do mundo

Ontem às 16:27
01:14

"Está a cair uma espécie de chuva cheia de petróleo": assim está Teerão horas após os ataques a refinarias

Hoje às 09:25
01:07

Polígrafo. O porta-aviões USS Abraham Lincoln foi destruído pelo Irão?

5 mar, 22:25
01:15

"Uma cena absolutamente apocalíptica": a CNN no meio da explosão que faz chover petróleo em Teerão

Há 3h e 8min
04:35
opinião
Agostinho Costa

"Vemos o correspondente da CNN Internacional a passear-se livremente em Teerão, mas não vemos um congénere em Israel"

Hoje às 19:34
01:37

Lobo Antunes pediu que se cantasse o hino do Benfica no seu funeral - a vontade foi cumprida

Ontem às 17:38
15:21

Rangel é "o único ser no planeta" que viu as aeronaves americanas nas Lajes e "pensou que seria para um passeio no Médio Oriente"

5 mar, 22:25
01:44

Como o bloqueio do Estreito de Ormuz provocou um fenómeno raro em Portugal

Ontem às 20:26
00:31

Como os EUA abateram um navio que transportava vários drones do Irão

6 mar, 08:39
00:42

Nuno Morais Sarmento encontrado morto em casa. Tinha 65 anos

Ontem às 10:20