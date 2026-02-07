CNN em Foco - 7 de fevereiro de 2026

Hoje às 18:58

Com André Carvalho Ramos.

03:23

"Apesar desta tragédia que assolou Alcácer do Sal, sentimos em cada pessoa esperança e vontade de ajudar a reconstruir"

Há 23 min
03:59

"Temos cerca de 1000 quilómetros de estradas no nosso concelho, 800 ficaram totalmente bloqueados. Nem uma bicicleta conseguia passar"

Há 32 min
04:15

"O concelho de Leiria estava totalmente destruído, num cenário de guerra"

Há 36 min
14:49

"Em média, nos últimos 20 anos, as seguradoras só pagaram 3% do valor dos prejuízos sofridos pelos proprietários"

Há 58 min
06:51

"Portugal tem cerca de seis milhões de habitações. 53% tem seguro, 47% não tem"

Há 1h e 40min
03:41
opinião
Filipe Santos Costa

"A Embaixada do Japão em Portugal fez mais serviço público do que muitas entidades portuguesas"

Há 3h e 46min
00:58

Imagens mostram Estrada Nacional 378 completamente inundada em Fernão Ferro

Hoje às 11:37
05:18

"Para domingo é esperada uma melhoria temporária" do estado do tempo - mas há "más notícias" para a próxima semana

Hoje às 11:19
03:43

Solo abate em Fernão Ferro e provoca danos em duas viaturas

Hoje às 15:12
06:44

Depressão Marta vai aproximar-se do sul de Lisboa e "vai começar com muita precipitação"

Hoje às 00:15
01:07

Marcelo revela WhatsApp que recebeu de Ventura e que Seguro "não conhece o número de telefone" do Presidente

Ontem às 15:32
04:07

Depressão Marta entra em Portugal pela costa Oeste a partir das 04:00 deste sábado. Veja as previsões para as próximas horas

Ontem às 10:04
00:40

Seguro cumpriu o serviço militar obrigatório? Candidato responde

Ontem às 22:18
07:16

"Trump está aflito porque, desta vez, foi morta uma pessoa que tinha uma arma de fogo legal"

27 jan, 17:28
01:28

Contra todos os avisos, este homem decidiu enfrentar a força da água sozinho em Espanha

Ontem às 18:37
02:14

O momento em que Fernando Madureira saiu em liberdade

Ontem às 18:18
01:46

Tracking poll: este é o resultado do último dia da sondagem diária

Ontem às 20:51
02:28

"Estamos num ponto muito crítico": chuva intensa em Coimbra preocupa autoridades devido à subida do rio Mondego

Hoje às 08:53