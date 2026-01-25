TV
CNN em Foco - 25 de janeiro de 2026
Ontem às 20:36
Com André Carvalho Ramos.
08:18
opinião
Alexandra Leitão
"Se há algo que pode por em causa o governo de Montenegro é dar mais votos a André Ventura"
Há 2h e 17min
07:00
opinião
José Pacheco Pereira
A "caça ao tacho" como arma política: Pacheco Pereira desmonta a retórica do Chega
Há 2h e 31min
06:56
opinião
Pedro Duarte
Vantagem nas sondagens pode levar algumas pessoas a pensar que as eleições estão arrumadas"
Há 2h e 40min
09:27
"Cerco" ao Irão: Marco Serronha analisa a movimentação dos porta-aviões no Golfo
Há 2h e 57min
04:19
opinião
Diana Soller
"O contrato social americano é quebrado todos os dias desde que Donald Trump se tornou presidente"
Há 3h e 11min
04:08
opinião
Jorge Botelho Moniz
"Donald Trump não está a beneficiar deste caminho e a sua popularidade está a cair"
Há 3h e 15min
05:33
A tiroide "é como o acelerador de um carro" e quando tem problemas o diagnóstico pode ser difícil. Esteja atento a estes sinais
24 jan, 09:41
01:35
Vídeo e fotografias indiciam que Pretti tinha apenas um telemóvel na mão e que não estaria armado
Ontem às 09:09
00:55
O que aconteceu em Minneapolis? O momento em que Alex Pretti estava a filmar e foi atacado pelos agentes federais
24 jan, 23:37
03:59
"O que está a ser negociado nos Emirados é o novo mapa da Ucrânia, as suas novas fronteiras"
24 jan, 10:46
04:25
Turistas não se deixam travar pela neve e treinam aikido ao ar livre no Gerês
24 jan, 10:20
03:26
EUA movem porta-aviões para perto do Irão. "Um eventual ataque será sempre uma medida preventiva"
24 jan, 08:39
06:01
Agostinho Costa: "Falta muito pouco, nos próximos seis meses está resolvido. O Donbass está perdido"
Há 3h e 50min
02:48
Depressão Ingrid traz neve à Serra de Monchique
24 jan, 08:39
10:17
opinião
João Marques de Almeida
"Percebo perfeitamente que pessoas de direita votem em António José Seguro, mas eu não voto"
24 jan, 00:06
01:00
As imagens da Operação Adamastor, a maior apreensão de droga de sempre feita em Portugal
Ontem às 15:50
07:31
opinião
Agostinho Costa
Quem não cumpriu com o cessar-fogo energético "foi a Ucrânia em março de 2024, quando Zelensky disse arrogantemente que ia pôr Moscovo às escuras"
23 jan, 23:47
05:49
opinião
Pedro Costa
"CDS vai extinguir-se devido à sua inutilidade na representação de valores"
24 jan, 22:00