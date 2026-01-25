CNN em Foco - 25 de janeiro de 2026

Ontem às 20:36

Com André Carvalho Ramos.

08:18
opinião
Alexandra Leitão

"Se há algo que pode por em causa o governo de Montenegro é dar mais votos a André Ventura"

Há 2h e 17min
07:00
opinião
José Pacheco Pereira

A "caça ao tacho" como arma política: Pacheco Pereira desmonta a retórica do Chega

Há 2h e 31min
06:56
opinião
Pedro Duarte

Vantagem nas sondagens pode levar algumas pessoas a pensar que as eleições estão arrumadas"

Há 2h e 40min
09:27

"Cerco" ao Irão: Marco Serronha analisa a movimentação dos porta-aviões no Golfo

Há 2h e 57min
04:19
opinião
Diana Soller

"O contrato social americano é quebrado todos os dias desde que Donald Trump se tornou presidente"

Há 3h e 11min
04:08
opinião
Jorge Botelho Moniz

"Donald Trump não está a beneficiar deste caminho e a sua popularidade está a cair"

Há 3h e 15min
