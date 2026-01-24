CNN em Foco - 24 de janeiro de 2026

Há 3h e 58min

Com André Carvalho Ramos.

07:58

"CDS está a alimentar o crocodilo na esperança de ser o último a ser comido"

Há 11 min
03:37
opinião
Ricardo Monteiro

"Podem entrar nas casas das pessoas sem autorização de um juiz". Quais são os poderes do ICE?

Há 56 min
05:49
opinião
Pedro Costa

"CDS vai extinguir-se devido à sua inutilidade na representação de valores"

Há 56 min
03:36

"Ambos os lados fazem política". O que se está a pensar no Minnesota?

Há 57 min
04:29
opinião
Miguel Baumgartner

ICE "é uma polícia ideológica" que "nos faz lembrar os anos 30 e 40 da Alemanha"

Há 1h e 7min
21:44
opinião
Diana Soller

Trump "tem usado o ICE para enfraquecer os Estados" e vai "além dos seus poderes"

Há 1h e 12min
05:33

A tiroide "é como o acelerador de um carro" e quando tem problemas o diagnóstico pode ser difícil. Esteja atento a estes sinais

Hoje às 09:41
02:48

Depressão Ingrid traz neve à Serra de Monchique

Hoje às 08:39
03:30

"O dia mais difícil é sábado". Está mau tempo, mas vai ficar pior

Ontem às 11:00
07:31
opinião
Agostinho Costa

Quem não cumpriu com o cessar-fogo energético "foi a Ucrânia em março de 2024, quando Zelensky disse arrogantemente que ia pôr Moscovo às escuras"

Ontem às 23:47
03:50

Imagens exclusivas: os dois minutos decisivos e de alto risco durante a captura de Nicolás Maduro

Ontem às 23:38
10:17
opinião
João Marques de Almeida

"Percebo perfeitamente que pessoas de direita votem em António José Seguro, mas eu não voto"

Hoje às 00:06
03:00

"É o equivalente a um prédio de dez andares": ondas na Nazaré podem atingir os 30 metros

Ontem às 11:00
02:59

A neve cai com uma força "extraordinária" na Serra da Estrela (e até há máquinas autónomas de limpeza em ação)

Ontem às 12:37
03:23

Manto branco: neve como há muito não se via em Portugal

Ontem às 11:51
02:47

Depois de madrugada dura, depressão Ingrid dá tréguas no Furadouro

Hoje às 09:16
04:25

Turistas não se deixam travar pela neve e treinam aikido ao ar livre no Gerês

Hoje às 10:20
01:41

Um nevão como há muito a Covilhã não via. Depressão Ingrid pinta cidade de branco

Hoje às 08:18