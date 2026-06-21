TV
Videos
Guia TV
Programas
DIRETO
Pesquisar
Mundo
Europa
E.U.A.
Ásia
África
Brasil
Médio Oriente
Política
Presidenciais 2026
Governo
Partidos
Presidente Seguro
Factos Primeiro
Poder
Negócios
Economia
Dinheiro
Empresas
Imobiliário
Líderes
País
Crime e Justiça
Educação
Meteorologia
Saúde
Covid-19
Vida Saudável
Saúde Mental
Família
Amor e Sexo
Desporto
Mundial 2026
Benfica
FC Porto
Sporting
Liga
Seleção
Ronaldo
Champions
Desportos
Heróis
Artes
Música
Cinema
Teatro e Dança
Séries
Livros
Opinião
Colunistas
Comentadores
Estilo de Vida
Viagens
Gastronomia
Moda
Beleza
Tendências
Luxo
Automóvel
Futuro
Clima
Tecnologia
Ciência
Storytelling
TV
Videos
Guia TV
Programas
Podcasts
Live Events
Summit
International Summit
In Focus
Meet The CEO
Oeiras Education Forum
Todas as edições
Mais
Newsletters
Ficha Técnica
Branded Content
SIGA A CNN
ÚLTIMA HORA
Futsal (Final, Jogo 3): Benfica-Sporting AO MINUTO
MUNDIAL 2026
Saiba tudo aqui
Ficha de jogo
Grupo H
Uruguai
0
Cabo Verde
1
Ficha de jogo
Grupo G
Nova Zelândia
Egito
22 Jun
02:00
Ficha de jogo
Grupo J
Argentina
Áustria
22 Jun
18:00
Ficha de jogo
Grupo I
França
Iraque
22 Jun
22:00
Ficha de jogo
Grupo I
Noruega
Senegal
23 Jun
01:00
Ficha de jogo
Grupo J
Jordânia
Argélia
23 Jun
04:00
Mais sobre o Mundial 2026
ÚLTIMAS
VÍDEOS
MUNDIAL 2026
O calendário dos jogos
GUERRA
Irão
Ucrânia
CNN TRAVEL
CNN em Foco - 21 de junho de 2026
Hoje às 18:58
Com André Carvalho Ramos.
Videos
07:41
opinião
José Pacheco Pereira
Pacheco Pereira e o pacote laboral: "Quem conversa com um partido como o Chega tem um problema"
Há 4 min
03:07
"Toda a gente disse do memorando o que Maomé não disse do toucinho"
Há 54 min
02:46
"Irão recusou participar no teatro diplomático dos americanos"
Há 1h e 5min
09:29
"Trump rasgou o acordo nuclear com o Irão de Obama porque não gosta de Obama. Mas o acordo estava a funcionar"
Há 2h e 5min
13:02
Ricardo Monteiro pergunta: "Israel é ou não um agressor no Irão?" Helena Ferro Gouveia responde: "Não, é uma guerra justa"
Há 3h e 21min
02:49
"Israel respondeu aos ataques do Hezbollah e matou 47 pessoas: a maior parte não era do Hezbollah"
Há 3h e 29min
Mais Videos
Mais Vistos
03:28
Agostinho Costa considera que os EUA "têm a capacidade para se impor no Médio Oriente". O problema? Israel, "um D. Quixote a lutar com moinhos de vento"
Ontem às 23:00
00:59
As imagens impressionantes do momento em que incêndio consome resort na República Dominicana
Ontem às 09:58
03:16
"Memorando de entendimento EUA-Irão começou tremido e assim vai continuar"
Ontem às 23:09
00:36
«Não temos a obrigação de passar a bola ao Cristiano»
Hoje às 15:29
08:58
Caso Odair Moniz: SOS Racismo diz que sentença foi "altamente vergonhosa", sindicato dos polícias considera "leviandade ferir de morte a decisão de três juizes"
Ontem às 18:18
05:17
opinião
Mário Crespo
"Trump tinha de encontrar uma saída qualquer. As figuras que ele fez agora em França foram terríveis"
Ontem às 00:07
00:28
Moscovo a arder: as imagens da capital russa após o maior ataque de sempre da Ucrânia
18 jun, 18:19
13:02
Ricardo Monteiro pergunta: "Israel é ou não um agressor no Irão?" Helena Ferro Gouveia responde: "Não, é uma guerra justa"
Há 3h e 21min
31:02
Ainda o chumbo de Ventura: Francisco Rodrigues dos Santos considera que Montenegro "foi imberbe por depender de um partido incoerente"
Ontem às 22:51
03:08
Não há combates no Líbano e Agostinho Costa sabe a explicação: "É que Israel responde à voz do dono"
Há 3h e 31min
00:57
Diretor de hospital de Lisboa suspenso após amarrar funcionária à cadeira com fita-cola
18 jun, 21:58
01:24:35
Contrapoder - 19 de junho de 2026
19 jun, 22:52