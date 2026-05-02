Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM
TV
Videos
Guia TV
Programas
DIRETO
Pesquisar
Mundo
Europa
E.U.A.
Ásia
África
Brasil
Médio Oriente
Política
Presidenciais 2026
Governo
Partidos
Presidente Seguro
Factos Primeiro
Poder
Negócios
Economia
Dinheiro
Empresas
Imobiliário
Líderes
País
Crime e Justiça
Educação
Meteorologia
Saúde
Covid-19
Vida Saudável
Saúde Mental
Família
Amor e Sexo
Desporto
Benfica
FC Porto
Sporting
Liga
Seleção
Ronaldo
Champions
Desportos
Heróis
Artes
Música
Cinema
Teatro e Dança
Séries
Livros
Opinião
Colunistas
Comentadores
Estilo de Vida
Viagens
Gastronomia
Moda
Beleza
Tendências
Luxo
Automóvel
Futuro
Clima
Tecnologia
Ciência
Storytelling
TV
Videos
Guia TV
Programas
Podcasts
Live Events
Summit
International Summit
In Focus
Meet The CEO
Oeiras Education Forum
Todas as edições
Mais
Newsletters
Ficha Técnica
Branded Content
SIGA A CNN
ÚLTIMAS
VÍDEOS
GUERRA
Irão
Ucrânia
PODCAST
Fúria Épica
TRUMP
NEWSLETTER
CNN TRAVEL
CNN em Foco - 2 de maio de 2026
Ontem às 18:58
Com André Carvalho Ramos.
Videos
00:59
Depois da conquista do título, aí está o banho de Francesco Farioli
Há 34 min
05:47
«O esforço da equipa, ao longa da temporada, foi para Jorge Costa»
Há 59 min
03:37
«Farioli manteve o grupo unido toda a temporada e merece muito este título»
Há 1h e 14min
04:08
"Não consegui ir ao Brasil dar-lhe um último beijo": Thiago Silva dedica título de campeão à mãe
Há 1h e 20min
04:59
"Se o poder estivesse do lado dos europeus, tudo bem. Mas não estamos nessas condições"
Há 1h e 22min
17:30
opinião
Miguel Baumgartner
"Não houve propriamente uma tentativa de ataque a Trump" - mas o episódio "serviu como um balão de oxigénio"
Há 1h e 24min
Mais Videos
Mais Vistos
02:09
Este vídeo de um ataque a uma freira francesa em Jerusalém está a revoltar a comunidade cristã
1 mai, 21:54
03:49
"Destruição sem precedentes". Isto é o que resta das instalações norte-americanas no Médio Oriente
Ontem às 11:46
00:38
Famalicão-Benfica termina com confusão na tribuna
Ontem às 20:43
01:36
"Cheguei à Índia": desaparecimento de adolescente de 13 anos em Vendas Novas ganha contornos misteriosos
1 mai, 20:49
02:32
Polígrafo. Arrendatário pode tornar-se proprietário da casa se tiver os contratos de água ou luz em seu nome por mais de cinco anos?
1 mai, 22:29
04:13
Trotineta elétrica que estava a carregar e rebentou estará na origem de incêndio em prédio na Amadora
30 abr, 16:05
08:13
opinião
Tiago André Lopes
"Porta-aviões Gerald Ford está a ir embora do Médio Oriente" - e isso pode ter duas explicações
1 mai, 17:32
07:24
opinião
João Marques de Almeida
"Greves gerais são um bom pretexto para não se ir trabalhar e, por norma, acontecem sempre perto de feriados"
1 mai, 23:36
04:42
A "bomba" que ninguém esperava: Mourinho "está a ser aconselhado" por Jorge Mendes a não continuar no Benfica
6 abr, 20:40
10:31
opinião
Rafael Martins
Homem que tentou matar Trump "não é um indivíduo qualquer. Era tido como quase brilhante"
27 abr, 14:54
00:16
Momento da substituição de árbitros no Famalicão-Benfica
Ontem às 19:45
02:42
Renato Seabra prepara novo recurso e admite falar em tribunal 15 anos depois do homicídio de Carlos Castro
1 mai, 21:48