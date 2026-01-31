CNN em Foco 18H58 - 31 de janeiro de 2026

Ontem às 18:58

Com André Carvalho Ramos

01:57
opinião
João Marcelino

"Nós não ouvimos o primeiro-ministro dizer aquilo que um líder político tem de dizer nestas alturas"

Há 24 min
03:05

"As pessoas terão de ter cuidado": estas são as orientações que deve seguir nas próximas horas

Há 31 min
01:54

Farioli: «Moffi tem características semelhantes ao Samu»

Há 31 min
01:19

«Estado do campo? Não será um problema comparado ao que o país está a viver»

Há 37 min
03:28
opinião
António Costa

Será "impossível" Governo "escapar" a uma comissão de inquérito

Há 1h e 59min
02:50
opinião
Mafalda Anjos

"Nuno Melo disse que tinha três mil militares disponíveis para ir para o terreno. Onde é que eles estão?"

Há 2h e 9min
08:24

Coimbra começa a preparar possível evacuação: barragem da Aguieira está "completamente cheia"

Ontem às 11:25
01:12

Padaria trabalhou 24 horas seguidas apesar dos danos para "tentar acudir a tudo"

Ontem às 08:44
47:42

A entrevista a André Ventura na íntegra

30 jan, 22:50
07:16

"Trump está aflito porque, desta vez, foi morta uma pessoa que tinha uma arma de fogo legal"

27 jan, 17:28
02:36

Moradora de Alcácer do Sal lavada em lágrimas é consolada pela ministra do Ambiente

Ontem às 13:11
02:33

Visita de Nuno Melo a Leiria revolta moradores: população acusa exército de só "posar para a fotografia"

Ontem às 13:35
09:36

"Não tenho dinheiro para estar a recuperar isto, senhor!". Relatos de desespero e resiliência após a tempestade

Ontem às 22:19
02:43

Mau tempo: homem morre após queda quando reparava telhado em Reguengo do Fetal

Ontem às 16:00
04:22

"Chegámos aqui e vimos um cenário de guerra". Produção de caracóis com 10 anos destruída em Pombal

Ontem às 19:31
04:15

"A queda da ponte de Entre-os-Rios ocorre durante cheias e chuvas intensas. O risco de neste momento haver um desastre maior é grande"

30 jan, 20:02
04:14

Vem aí muita chuva e "probabilidade de inundações". "O alerta já devia ter sido laranja"

Há 3h e 8min
01:32

Tracking poll, dia 5. Seguro e Ventura perdem terreno. Quem ganha então?

Ontem às 22:07