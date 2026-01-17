TV
Videos
Guia TV
Programas
DIRETO
Pesquisar
Mundo
Europa
E.U.A.
Ásia
África
Brasil
Médio Oriente
Política
Presidenciais 2026
Governo
Partidos
Presidente Marcelo
Factos Primeiro
Poder
Negócios
Economia
Dinheiro
Empresas
Imobiliário
Líderes
País
Crime e Justiça
Educação
Meteorologia
Saúde
Covid-19
Vida Saudável
Saúde Mental
Família
Amor e Sexo
Desporto
Benfica
FC Porto
Sporting
Liga
Seleção
Ronaldo
Champions
Desportos
Heróis
Artes
Música
Cinema
Teatro e Dança
Séries
Livros
Opinião
Colunistas
Comentadores
Estilo de Vida
Viagens
Gastronomia
Moda
Beleza
Tendências
Luxo
Automóvel
Futuro
Clima
Tecnologia
Ciência
Storytelling
TV
Videos
Guia TV
Programas
Podcasts
Ao vivo
Summit
International Summit
In Focus
Meet The CEO
Oeiras Education Forum
Todas as edições
Mais
Newsletters
Ficha Técnica
Branded Content
SIGA A CNN
Rio Ave
Finalizado
0
-
2
Benfica
ÚLTIMAS
VÍDEOS
GRONELÂNDIA
IRÃO
GUERRA
Ucrânia
CNN TRAVEL
ONDE ESTÁ HITLER
Reportagem
CNN em Foco - 17 de janeiro de 2026
Há 3h e 45min
Com André Carvalho Ramos.
Videos
31:44
opinião
Paulo Portas
"Não há nenhum artigo na NATO que preveja como é que se defende um aliado do ataque de um aliado"
Há 13 min
29:08
EUA ameaçam oito países europeus com tarifas: "Entrámos numa crise aberta. Uma crise que já não permite tibieza nem hesitação"
Há 24 min
13:14
opinião
Diana Soller
Trump tem um plano para "transformar a Europa", mas para isso "precisa de destruir todas as instituições europeias"
Há 39 min
27:09
CNN em jogo - Besiktas confirma proposta do Benfica por Rafa Silva
Há 2h e 39min
02:48
opinião
Rafael Martins
Gronelândia. "É necessário, por parte da Europa, muita coesão e firmeza relativamente a esta afronta clara e aberta dos EUA" de impor tarifas
Há 3h e 5min
03:50
opinião
José Alberto Azeredo Lopes
Trump quer "partir, destruir a Europa como realidade política e retirar vantagens da nossa divisão". Pelo caminho, "tenta abocanhar a Gronelândia"
Há 3h e 19min
Mais Videos
Mais Vistos
02:19
Tracking poll, dia 11: eis os resultados do último dia da sondagem diária
Ontem às 20:23
08:30
opinião
Agostinho Costa
A Dinamarca levou "uma facada pelas costas". Agora "está baralhada" e vai fazer "uma ridicularia"
Ontem às 23:01
20:28
opinião
Agostinho Costa
"O Canadá sabe que é o próximo a ser devorado" pelos EUA. Por isso, apoiou-se na China
Ontem às 14:58
08:56
opinião
Tiago André Lopes
"Esta ideia de não querermos ter vizinhança com a Rússia é um delírio político"
Hoje às 08:48
01:44
No escuro e em alto mar. Vídeo mostra como María Corina Machado fugiu da Venezuela
Hoje às 15:14
15:40
"O Irão não é um passeio em Caracas, é completamente diferente": 5.ª Coluna com Miguel Sousa Tavares na íntegra
15 jan, 22:13
11:05
Um "decifrador de pessoas" analisa os candidatos presidenciais
Ontem às 09:57
02:00
Polícias que sodomizaram sem-abrigo em Lisboa acusados pelo Ministério Público de tortura e violação
14 jan, 20:52
03:50
opinião
José Alberto Azeredo Lopes
Trump quer "partir, destruir a Europa como realidade política e retirar vantagens da nossa divisão". Pelo caminho, "tenta abocanhar a Gronelândia"
Há 3h e 19min
06:18
opinião
Tiago André Lopes
"María Corina Machado tentou usar a medalha do Nobel da Paz como uma espécie de pré-compra da Venezuela. Foi um momento profundamente ridículo"
Ontem às 14:23
01:49
A CNN Portugal foi à Ucrânia descobrir como é que é um dia na vida dos caçadores de drones
14 jan, 20:40
10:25
opinião
João Marques de Almeida
"Corremos o risco de ter o Presidente da República com menos prestígio político"
Ontem às 23:54