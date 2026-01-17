Rio Ave
CNN em Foco - 17 de janeiro de 2026

Há 3h e 45min

Com André Carvalho Ramos.

Paulo Portas

"Não há nenhum artigo na NATO que preveja como é que se defende um aliado do ataque de um aliado"

Há 13 min
EUA ameaçam oito países europeus com tarifas: "Entrámos numa crise aberta. Uma crise que já não permite tibieza nem hesitação"

Há 24 min
Diana Soller

Trump tem um plano para "transformar a Europa", mas para isso "precisa de destruir todas as instituições europeias"

Há 39 min
CNN em jogo - Besiktas confirma proposta do Benfica por Rafa Silva

Há 2h e 39min
Rafael Martins

Gronelândia. "É necessário, por parte da Europa, muita coesão e firmeza relativamente a esta afronta clara e aberta dos EUA" de impor tarifas

Há 3h e 5min
José Alberto Azeredo Lopes

Trump quer "partir, destruir a Europa como realidade política e retirar vantagens da nossa divisão". Pelo caminho, "tenta abocanhar a Gronelândia"

Há 3h e 19min
Tracking poll, dia 11: eis os resultados do último dia da sondagem diária

Ontem às 20:23
Agostinho Costa

A Dinamarca levou "uma facada pelas costas". Agora "está baralhada" e vai fazer "uma ridicularia"

Ontem às 23:01
Agostinho Costa

"O Canadá sabe que é o próximo a ser devorado" pelos EUA. Por isso, apoiou-se na China

Ontem às 14:58
Tiago André Lopes

"Esta ideia de não querermos ter vizinhança com a Rússia é um delírio político"

Hoje às 08:48
No escuro e em alto mar. Vídeo mostra como María Corina Machado fugiu da Venezuela

Hoje às 15:14
"O Irão não é um passeio em Caracas, é completamente diferente": 5.ª Coluna com Miguel Sousa Tavares na íntegra

15 jan, 22:13
Um "decifrador de pessoas" analisa os candidatos presidenciais

Ontem às 09:57
Polícias que sodomizaram sem-abrigo em Lisboa acusados pelo Ministério Público de tortura e violação

14 jan, 20:52
José Alberto Azeredo Lopes

Tiago André Lopes

"María Corina Machado tentou usar a medalha do Nobel da Paz como uma espécie de pré-compra da Venezuela. Foi um momento profundamente ridículo"

Ontem às 14:23
A CNN Portugal foi à Ucrânia descobrir como é que é um dia na vida dos caçadores de drones

14 jan, 20:40
João Marques de Almeida

"Corremos o risco de ter o Presidente da República com menos prestígio político"

Ontem às 23:54