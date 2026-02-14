CNN em Foco - 14 de fevereiro de 2026

Ontem às 18:58

Com André Carvalho Ramos.

Videos

02:02

Eleitores atravessam água de bote para votar em Alcácer do Sal

Há 6 min
02:51

Rubio critica "migração massiva" mas diz que EUA e Europa "pertencem juntos"

Há 13 min
01:34

"Mesmo que quisessem fugir não podiam. Era a sua casa". Moradores de Oregon processam agentes federais por uso abusivo de gás lacrimogéneo

Há 38 min
06:31

Violência no namoro: "Há uma normalização da violência por parte das crianças e jovens, que acabam por não falar com ninguém"

Há 1h e 32min
06:35

"Não há um único compromisso concreto no discurso de Marco Rubio" em Munique

Há 1h e 44min
05:20

"O SNS é vítima do seu próprio sucesso, porque há cada vez mais gente a pedir para ser operado e ter consultas"

Há 1h e 50min
Mais Videos

Mais Vistos

00:08

Forças Armadas resgatam raposa da água em Ereira

13 fev, 19:20
03:34

A Força Aérea filmou de cima esta parte de Portugal - veja e encontre você um adjetivo apropriado

13 fev, 08:44
05:32

"Este saco pode salvar vidas. Leva contigo, todos os dias": Cruz Vermelha lança kit de emergência para o mau tempo mas não só

13 fev, 15:26
00:30

Um homem puxa uma corda e depois há uma explosão: Rússia mostra imagens da linha da frente

13 fev, 08:14
04:43
opinião
José Alberto Azeredo Lopes

"Ninguém reconhece Ursula von der Leyen, está um falcão como eu nunca vi"

Ontem às 19:54
03:19

"Maga Face": a tendência estética que está a virar moda no círculo próximo de Trump

Ontem às 21:33
09:35

"Se a barragem da Aguieira não conseguir armazenar mais água, voltamos à situação de há 40 anos"

13 fev, 14:33
05:15

"Em Alcácer do Sal, houve habitações construídas há muito pouco tempo em leito de cheia"

12 fev, 18:46
01:47

A chuva vai, o vento fica, o sol vem - meteorologia, as previsões

13 fev, 15:42
07:16

"Trump está aflito porque, desta vez, foi morta uma pessoa que tinha uma arma de fogo legal"

27 jan, 17:28
02:41

Insultos e confrontos em pleno Congresso: como a procuradora-geral dos EUA defendeu Trump no caso Epstein

Ontem às 22:53
13:03

Miguel Sousa Tavares tem uma "excelente pergunta" para André Ventura: 5.ª Coluna na íntegra

12 fev, 22:30