CNN Edição Especial Eleições

Hoje às 14:58

Com Cátia Nobre, André Carvalho Ramos e Isaura Quevedo.

01:00

Jorge Pinto pede aos apoiantes para votarem Seguro na 2.ª volta

Há 20 min
03:01

"Vitória de Seguro é também uma grande vitória de Pedro Nuno Santos, que ainda detém a máquina do PS": Rui Calafate analisa resultados eleitorais

Há 20 min
01:17

"A resposta adequada à radicalização da direita é votar em António José Seguro na segunda volta com os olhos bem abertos"

Há 23 min
01:43

PSD desvaloriza derrota de Marques Mendes: "Desde o início da democracia, só houve um primeiro-ministro que venceu presidenciais"

Há 27 min
01:14

"É claramente uma vitória" Gouveia e Melo estar empatado com Marques Mendes, que "tem um partido por trás"

Há 27 min
02:37

"Há meses que era evidente que Marques Mendes iria ser derrotado"

Há 34 min
01:42

Há um distrito que acerta sempre no vencedor das eleições presidenciais

Hoje às 09:13
02:19

Tracking poll, dia 11: eis os resultados do último dia da sondagem diária

16 jan, 20:23
31:44
opinião
Paulo Portas

"Não há nenhum artigo na NATO que preveja como é que se defende um aliado do ataque de um aliado"

Ontem às 22:30
08:30
opinião
Agostinho Costa

A Dinamarca levou "uma facada pelas costas". Agora "está baralhada" e vai fazer "uma ridicularia"

16 jan, 23:01
13:14
opinião
Diana Soller

Trump tem um plano para "transformar a Europa", mas para isso "precisa de destruir todas as instituições europeias"

Ontem às 22:04
02:01

Europa ameaça retaliação após ultimato de Trump pela Gronelândia

Hoje às 14:20
29:08

EUA ameaçam oito países europeus com tarifas: "Entrámos numa crise aberta. Uma crise que já não permite tibieza nem hesitação"

Ontem às 22:19
08:56
opinião
Tiago André Lopes

"Esta ideia de não querermos ter vizinhança com a Rússia é um delírio político"

Ontem às 08:48
03:50
opinião
José Alberto Azeredo Lopes

Trump quer "partir, destruir a Europa como realidade política e retirar vantagens da nossa divisão". Pelo caminho, "tenta abocanhar a Gronelândia"

Ontem às 19:24
20:28
opinião
Agostinho Costa

"O Canadá sabe que é o próximo a ser devorado" pelos EUA. Por isso, apoiou-se na China

16 jan, 14:58
02:32

António José Seguro vota com confiança "no bom senso dos portugueses"

Hoje às 10:35
01:44

No escuro e em alto mar. Vídeo mostra como María Corina Machado fugiu da Venezuela

Ontem às 15:14