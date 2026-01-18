TV
ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS 2026
Veja aqui todos os resultados na sua freguesia, no seu concelho, no seu distrito, na emigração, no país inteiro
PRESIDENCIAIS 2026
todos os resultados
comparómetro
visão geral
ao minuto
GRONELÂNDIA
IRÃO
GUERRA
Ucrânia
CNN TRAVEL
CNN Edição Especial Eleições
Hoje às 14:58
Com Cátia Nobre, André Carvalho Ramos e Isaura Quevedo.
01:00
Jorge Pinto pede aos apoiantes para votarem Seguro na 2.ª volta
Há 20 min
03:01
"Vitória de Seguro é também uma grande vitória de Pedro Nuno Santos, que ainda detém a máquina do PS": Rui Calafate analisa resultados eleitorais
Há 20 min
01:17
"A resposta adequada à radicalização da direita é votar em António José Seguro na segunda volta com os olhos bem abertos"
Há 23 min
01:43
PSD desvaloriza derrota de Marques Mendes: "Desde o início da democracia, só houve um primeiro-ministro que venceu presidenciais"
Há 27 min
01:14
"É claramente uma vitória" Gouveia e Melo estar empatado com Marques Mendes, que "tem um partido por trás"
Há 27 min
02:37
"Há meses que era evidente que Marques Mendes iria ser derrotado"
Há 34 min
01:42
Há um distrito que acerta sempre no vencedor das eleições presidenciais
Hoje às 09:13
02:19
Tracking poll, dia 11: eis os resultados do último dia da sondagem diária
16 jan, 20:23
31:44
opinião
Paulo Portas
"Não há nenhum artigo na NATO que preveja como é que se defende um aliado do ataque de um aliado"
Ontem às 22:30
08:30
opinião
Agostinho Costa
A Dinamarca levou "uma facada pelas costas". Agora "está baralhada" e vai fazer "uma ridicularia"
16 jan, 23:01
13:14
opinião
Diana Soller
Trump tem um plano para "transformar a Europa", mas para isso "precisa de destruir todas as instituições europeias"
Ontem às 22:04
02:01
Europa ameaça retaliação após ultimato de Trump pela Gronelândia
Hoje às 14:20
29:08
EUA ameaçam oito países europeus com tarifas: "Entrámos numa crise aberta. Uma crise que já não permite tibieza nem hesitação"
Ontem às 22:19
08:56
opinião
Tiago André Lopes
"Esta ideia de não querermos ter vizinhança com a Rússia é um delírio político"
Ontem às 08:48
03:50
opinião
José Alberto Azeredo Lopes
Trump quer "partir, destruir a Europa como realidade política e retirar vantagens da nossa divisão". Pelo caminho, "tenta abocanhar a Gronelândia"
Ontem às 19:24
20:28
opinião
Agostinho Costa
"O Canadá sabe que é o próximo a ser devorado" pelos EUA. Por isso, apoiou-se na China
16 jan, 14:58
02:32
António José Seguro vota com confiança "no bom senso dos portugueses"
Hoje às 10:35
01:44
No escuro e em alto mar. Vídeo mostra como María Corina Machado fugiu da Venezuela
Ontem às 15:14