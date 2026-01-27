TV
CNN Edição Especial - 27 de janeiro de 2026
Ontem às 15:45
Com Pedro Bello Moraes.
Videos
05:20
"Nos momentos de maior incerteza, a procura pelo ouro aumenta": o que explica esta valorização do ouro para máximos históricos?
Há 7 min
05:06
"Nunca vi uma coisa assim": roda gigante na Figueira da Foz caiu durante tempestade
Há 10 min
06:58
Manto de telhas cobre ruas na Figueira da Foz. Telhado de antiga universidade voou e destruiu prédios e carros à volta
Há 10 min
05:28
"Há muitas árvores caídas, muitos outdoors projetados para cima de casas": Proteção Civil registou 650 ocorrências em seis horas
Há 1h e 1min
03:16
Queda de árvores, estradas cortadas e zonas sem luz e água: tempestade Kristin deixa rasto de destruição em Coimbra
Há 1h e 1min
05:06
"Os bombeiros e a Proteção Civil não têm mãos a medir": queda de árvores e estradas cortadas nas Caldas da Rainha após noite de "muito pânico"
Há 1h e 28min
00:22
Um soldado sozinho no meio da neve: Rússia divulga imagens dos mais recentes ataques
26 jan, 11:52
08:19
Quem ganhou o grande debate entre António José Seguro e André Ventura? Veja as notas dos comentadores da CNN Portugal
Ontem às 22:23
00:52
Imagens mostram o navio russo Moskva a arder
18 abr 2022, 10:43
15:11
"Ouvi António José Seguro dizer uma coisa que nunca pensei ouvir da parte dele"
Ontem às 23:49
08:33
opinião
Rui Calafate
"Não concordo com as pessoas que deram a vitória a António José Seguro": Rui Calafate faz o Exame ao debate
Ontem às 23:26
14:11
opinião
Agostinho Costa
"Finalmente, vê-se a UE a utilizar aquilo que é o seu grande poder: o económico"
Ontem às 15:30
06:11
Rajadas acima dos 120 km/hora marcaram a madrugada em Portugal Continental
Há 2h e 44min
00:55
Esta localidade da Sicília está à beira de um desastre depois do mau tempo
Ontem às 14:41
03:01
O que diz o Polígrafo sobre o debate Seguro vs. Ventura: parte 1
Ontem às 22:27
04:00
opinião
Mafalda Anjos
"Declaração de Cotrim de Figueiredo sobre Ventura é muito grave"
12 jan, 22:16
02:10
Depressão Kristin: ventos a rondar os 140 km/h mas que podem ultrapassar os valores previstos
Ontem às 14:49
03:23
"Ondas de choque" da explosão de prédio em Coimbra atingiram mais edifícios e pessoas na rua
Ontem às 12:27