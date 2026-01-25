CNN Edição Especial - 25 de janeiro de 2026

Ontem às 22:10

Com Nuno de Sousa Moreira.

Videos

43:53

Toda a história com Anderson Cooper - 26 de janeiro de 2026

Hoje às 02:14
01:56:29

CNN Meia Noite - 25 de janeiro de 2026

Ontem às 23:50
08:18
opinião
Alexandra Leitão

"Se há algo que pode por em causa o governo de Montenegro é dar mais votos a André Ventura"

Ontem às 23:46
07:00
opinião
José Pacheco Pereira

A "caça ao tacho" como arma política: Pacheco Pereira desmonta a retórica do Chega

Ontem às 23:32
06:56
opinião
Pedro Duarte

Vantagem nas sondagens pode levar algumas pessoas a pensar que as eleições estão arrumadas"

Ontem às 23:23
09:27

"Cerco" ao Irão: Marco Serronha analisa a movimentação dos porta-aviões no Golfo

Ontem às 23:06
05:33

A tiroide "é como o acelerador de um carro" e quando tem problemas o diagnóstico pode ser difícil. Esteja atento a estes sinais

24 jan, 09:41
01:35

Vídeo e fotografias indiciam que Pretti tinha apenas um telemóvel na mão e que não estaria armado

Ontem às 09:09
06:01

Agostinho Costa: "Falta muito pouco, nos próximos seis meses está resolvido. O Donbass está perdido"

Ontem às 22:13
00:55

O que aconteceu em Minneapolis? O momento em que Alex Pretti estava a filmar e foi atacado pelos agentes federais

24 jan, 23:37
03:18

"Provavelmente amanhã os EUA vão concluir os preparativos para uma possível ação contra o Irão"

Ontem às 08:32
03:59

"O que está a ser negociado nos Emirados é o novo mapa da Ucrânia, as suas novas fronteiras"

24 jan, 10:46
04:25

Turistas não se deixam travar pela neve e treinam aikido ao ar livre no Gerês

24 jan, 10:20
03:26

EUA movem porta-aviões para perto do Irão. "Um eventual ataque será sempre uma medida preventiva"

24 jan, 08:39
01:00

As imagens da Operação Adamastor, a maior apreensão de droga de sempre feita em Portugal

Ontem às 15:50
04:15

Estratégia de Defesa Nacional americana "humilha a Rússia"

Ontem às 22:30
26:10
opinião
Paulo Portas

Paulo Portas: o "Global" na íntegra

Ontem às 22:01
07:00
opinião
