CNN Edição Especial - 18H - O dia inicial II - 9 de março de 2026

Ontem às 17:57

05:08

"Nesta altura, tudo o que seja subida de preços, que não os combustíveis, não se justifica"

Há 4 min
05:05
opinião
José Carmo

"É expectável que em, poucos dias, haja uma operação americana para mostrar que o Estreito de Ormuz é seguro"

Há 24 min
03:48

"Nos últimos dias sentimos o acalmar da situação no Kuwait. Mas no início do conflito, fomos muito afetados por explosões"

Há 24 min
04:43

"Colocação de mísseis Patriot em Malatya pode significar um nível mais avançado de participação da Turquia" no conflito contra o Irão

Há 1h e 9min
07:42

"Esta guerra não tem prazo para terminar, mas estamos a ter muito sucesso nos nossos ataques", revela porta-voz das IDF

Há 1h e 9min
07:48

"Burlões aproveitam condutores a fazer marcha-atrás para simular acidentes": PSP alerta para crime que aumentou "78%"

Há 1h e 32min
01:07

Polígrafo. O porta-aviões USS Abraham Lincoln foi destruído pelo Irão?

5 mar, 22:25
01:15

"Uma cena absolutamente apocalíptica": a CNN no meio da explosão que faz chover petróleo em Teerão

8 mar, 20:36
38:33

À beira da morte fez um pedido à mulher e depois aconteceu um milagre. Recorde uma das últimas entrevistas de Morais Sarmento

7 mar, 19:25
04:35
opinião
Agostinho Costa

"Vemos o correspondente da CNN Internacional a passear-se livremente em Teerão, mas não vemos um congénere em Israel"

8 mar, 19:34
02:24

De mãos dadas com a família, António José Seguro entra no Palácio de Belém pela primeira vez como Presidente

Ontem às 13:56
02:56

"Estou a fazer horas": Marcelo decidiu ir ao supermercado antes de seguir para a tomada de posse de Seguro

Ontem às 11:01
15:16
opinião
Agostinho Costa

"Este conflito está a ganhar uma dimensão diferente"

7 mar, 23:16
02:11
opinião
Pedro Santos Guerreiro

"Se alguém visse o que aconteceu hoje sem som, não iria errar muito sobre o estilo do Presidente que sai e do Presidente que entra"

Ontem às 17:17
00:24

As imagens dos destroços que caíram em território da NATO após novo disparo de míssil do Irão

Ontem às 13:52
00:45

Imagens mostram possível míssil dos EUA a cair perto de escola em Minab

Ontem às 08:40
03:37

“João Pinheiro está longe da sua melhor forma e Alberto Costa fez tudo para ser expulso”

8 mar, 22:47
04:02
opinião
Miguel Pinheiro

"António José Seguro está a meter-se num buraco e não foi por falta de aviso"

Ontem às 12:45