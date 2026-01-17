Rio Ave
Finalizado
0 - 2
Benfica

CNN Edição Especial - 17 de janeiro de 2026

Há 2h e 58min

Com Nuno de Sousa Moreira.

00:41

«Respeitámos demasiado o Benfica na primeira parte...»

Há 1h e 13min
00:23

Barreiro distribui autógrafos e tira «selfies» após triunfo em Vila do Conde

Há 1h e 24min
02:35

«Resultado não é expressivo, mas considero que ganhámos de maneira expressiva»

Há 1h e 55min
02:14

«Equipa foi muito forte do ponto de vista mental, todo o crédito para os jogadores»

Há 1h e 55min
00:38

«Rui Costa, Mário Branco e Simão falaram com os jogadores e foram justos com eles»

Há 1h e 57min
01:14

«Não me esqueço de tantos jogos bons que o Benfica tem feito fora de casa...»

Há 1h e 57min
02:19

Tracking poll, dia 11: eis os resultados do último dia da sondagem diária

16 jan, 20:23
08:30
Agostinho Costa

A Dinamarca levou "uma facada pelas costas". Agora "está baralhada" e vai fazer "uma ridicularia"

16 jan, 23:01
20:28
Agostinho Costa

"O Canadá sabe que é o próximo a ser devorado" pelos EUA. Por isso, apoiou-se na China

16 jan, 14:58
08:56
Tiago André Lopes

"Esta ideia de não querermos ter vizinhança com a Rússia é um delírio político"

Ontem às 08:48
01:44

No escuro e em alto mar. Vídeo mostra como María Corina Machado fugiu da Venezuela

Ontem às 15:14
15:40

"O Irão não é um passeio em Caracas, é completamente diferente": 5.ª Coluna com Miguel Sousa Tavares na íntegra

15 jan, 22:13
03:50
José Alberto Azeredo Lopes

Trump quer "partir, destruir a Europa como realidade política e retirar vantagens da nossa divisão". Pelo caminho, "tenta abocanhar a Gronelândia"

Ontem às 19:24
11:05

Um "decifrador de pessoas" analisa os candidatos presidenciais

16 jan, 09:57
10:25
João Marques de Almeida

"Corremos o risco de ter o Presidente da República com menos prestígio político"

16 jan, 23:54
02:00

Polícias que sodomizaram sem-abrigo em Lisboa acusados pelo Ministério Público de tortura e violação

14 jan, 20:52
04:08

"A pressão preocupa, mas há quem acredite que a Europa não vá ceder": foi assim que a Gronelândia reagiu ao anúncio do aumento das tarifas dos EUA

Ontem às 17:21
01:49

A CNN Portugal foi à Ucrânia descobrir como é que é um dia na vida dos caçadores de drones

14 jan, 20:40