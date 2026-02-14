TV
Videos
Guia TV
Programas
DIRETO
Pesquisar
Mundo
Europa
E.U.A.
Ásia
África
Brasil
Médio Oriente
Política
Presidenciais 2026
Governo
Partidos
Presidente Marcelo
Factos Primeiro
Poder
Negócios
Economia
Dinheiro
Empresas
Imobiliário
Líderes
País
Crime e Justiça
Educação
Meteorologia
Saúde
Covid-19
Vida Saudável
Saúde Mental
Família
Amor e Sexo
Desporto
Benfica
FC Porto
Sporting
Liga
Seleção
Ronaldo
Champions
Desportos
Heróis
Artes
Música
Cinema
Teatro e Dança
Séries
Livros
Opinião
Colunistas
Comentadores
Estilo de Vida
Viagens
Gastronomia
Moda
Beleza
Tendências
Luxo
Automóvel
Futuro
Clima
Tecnologia
Ciência
Storytelling
TV
Videos
Guia TV
Programas
Podcasts
Ao vivo
Summit
International Summit
In Focus
Meet The CEO
Oeiras Education Forum
Todas as edições
Mais
Newsletters
Ficha Técnica
Branded Content
SIGA A CNN
ÚLTIMAS
VÍDEOS
PRESIDENCIAIS
veja todos os resultados
comparador 1.ª volta / 2.ª volta
MAU TEMPO
reportagens
TRUMP
GUERRA
Ucrânia
CNN TRAVEL
CNN Edição Especial - 14 de fevereiro de 2026
Ontem às 22:05
Com Hugo Capela.
Videos
02:55
A "princesa de Pyongyang" pode ser a próxima líder da Coreia do Norte?
Há 16 min
06:58
opinião
Ricardo Ferraz
"É fundamental que as verbas do PTRR possam chegar rápido ao tecido empresarial e industrial"
Há 1h e 4min
07:22
Depois das tempestades, o sol: a partir de quinta-feira "todo o território nacional terá temperaturas verdadeiramente primaveris"
Há 1h e 9min
07:33
Casal saiu para consulta em Coimbra e nunca mais voltou. Cinco dias depois "é um mistério que aqui paira"
Há 1h e 29min
02:02
Eleitores atravessam água de bote para votar em Alcácer do Sal
Há 1h e 39min
02:51
Rubio critica "migração massiva" mas diz que EUA e Europa "pertencem juntos"
Há 1h e 46min
Mais Videos
Mais Vistos
00:08
Forças Armadas resgatam raposa da água em Ereira
13 fev, 19:20
03:34
A Força Aérea filmou de cima esta parte de Portugal - veja e encontre você um adjetivo apropriado
13 fev, 08:44
05:32
"Este saco pode salvar vidas. Leva contigo, todos os dias": Cruz Vermelha lança kit de emergência para o mau tempo mas não só
13 fev, 15:26
04:43
opinião
José Alberto Azeredo Lopes
"Ninguém reconhece Ursula von der Leyen, está um falcão como eu nunca vi"
Ontem às 19:54
00:30
Um homem puxa uma corda e depois há uma explosão: Rússia mostra imagens da linha da frente
13 fev, 08:14
03:19
"Maga Face": a tendência estética que está a virar moda no círculo próximo de Trump
Ontem às 21:33
09:35
"Se a barragem da Aguieira não conseguir armazenar mais água, voltamos à situação de há 40 anos"
13 fev, 14:33
02:41
Insultos e confrontos em pleno Congresso: como a procuradora-geral dos EUA defendeu Trump no caso Epstein
Ontem às 22:53
05:15
"Em Alcácer do Sal, houve habitações construídas há muito pouco tempo em leito de cheia"
12 fev, 18:46
07:16
"Trump está aflito porque, desta vez, foi morta uma pessoa que tinha uma arma de fogo legal"
27 jan, 17:28
13:03
Miguel Sousa Tavares tem uma "excelente pergunta" para André Ventura: 5.ª Coluna na íntegra
12 fev, 22:30
01:47
A chuva vai, o vento fica, o sol vem - meteorologia, as previsões
13 fev, 15:42