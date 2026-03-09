CNN Edição Especial - 12H - A hora de Belém - 9 de março de 2026

Há 3h e 31min

Videos

04:53

"Houve bastantes bombardeamentos em todo o Líbano": vários países alvo de nova onda de ataques

Há 6 min
00:59

"A Europa não pode continuar a ser a guardiã da velha ordem mundial": von der Leyen deixa um aviso

Há 26 min
00:56

Governo esclarece: se gasolina aumentar mais três cêntimos também vai ter um desconto

Há 58 min
02:24

De mãos dadas com a família, António José Seguro entra no Palácio de Belém pela primeira vez como Presidente

Há 1h e 31min
00:24

As imagens dos destroços que caíram em território da NATO após novo disparo de míssil do Irão

Há 1h e 35min
06:13

O momento em que António José Seguro deposita uma coroa de flores no túmulo de Luís Vaz de Camões

Há 1h e 53min
01:15

"Uma cena absolutamente apocalíptica": a CNN no meio da explosão que faz chover petróleo em Teerão

Ontem às 20:36
38:33

À beira da morte fez um pedido à mulher e depois aconteceu um milagre. Recorde uma das últimas entrevistas de Morais Sarmento

7 mar, 19:25
04:35
opinião
Agostinho Costa

"Vemos o correspondente da CNN Internacional a passear-se livremente em Teerão, mas não vemos um congénere em Israel"

Ontem às 19:34
15:16
opinião
Agostinho Costa

"Este conflito está a ganhar uma dimensão diferente"

7 mar, 23:16
01:07

Polígrafo. O porta-aviões USS Abraham Lincoln foi destruído pelo Irão?

5 mar, 22:25
01:14

"Está a cair uma espécie de chuva cheia de petróleo": assim está Teerão horas após os ataques a refinarias

Ontem às 09:25
00:12

Mesmo junto aos aviões: o momento de uma explosão num dos aeroportos mais movimentados do mundo

7 mar, 16:27
00:45

Imagens mostram possível míssil dos EUA a cair perto de escola em Minab

Hoje às 08:40
03:37

“João Pinheiro está longe da sua melhor forma e Alberto Costa fez tudo para ser expulso”

Ontem às 22:47
02:56

"Estou a fazer horas": Marcelo decidiu ir ao supermercado antes de seguir para a tomada de posse de Seguro

Hoje às 11:01
00:41

O momento em que António José Seguro deixa as Caldas da Rainha para se tornar Presidente

Hoje às 08:41
00:24

