CNN Edição Especial - 12H - A hora de Belém - 9 de março de 2026
Há 3h e 31min
Videos
04:53
"Houve bastantes bombardeamentos em todo o Líbano": vários países alvo de nova onda de ataques
Há 6 min
00:59
"A Europa não pode continuar a ser a guardiã da velha ordem mundial": von der Leyen deixa um aviso
Há 26 min
00:56
Governo esclarece: se gasolina aumentar mais três cêntimos também vai ter um desconto
Há 58 min
02:24
De mãos dadas com a família, António José Seguro entra no Palácio de Belém pela primeira vez como Presidente
Há 1h e 31min
00:24
As imagens dos destroços que caíram em território da NATO após novo disparo de míssil do Irão
Há 1h e 35min
06:13
O momento em que António José Seguro deposita uma coroa de flores no túmulo de Luís Vaz de Camões
Há 1h e 53min
Mais Videos
Mais Vistos
01:15
"Uma cena absolutamente apocalíptica": a CNN no meio da explosão que faz chover petróleo em Teerão
Ontem às 20:36
38:33
À beira da morte fez um pedido à mulher e depois aconteceu um milagre. Recorde uma das últimas entrevistas de Morais Sarmento
7 mar, 19:25
04:35
opinião
Agostinho Costa
"Vemos o correspondente da CNN Internacional a passear-se livremente em Teerão, mas não vemos um congénere em Israel"
Ontem às 19:34
15:16
opinião
Agostinho Costa
"Este conflito está a ganhar uma dimensão diferente"
7 mar, 23:16
01:07
Polígrafo. O porta-aviões USS Abraham Lincoln foi destruído pelo Irão?
5 mar, 22:25
01:14
"Está a cair uma espécie de chuva cheia de petróleo": assim está Teerão horas após os ataques a refinarias
Ontem às 09:25
00:12
Mesmo junto aos aviões: o momento de uma explosão num dos aeroportos mais movimentados do mundo
7 mar, 16:27
00:45
Imagens mostram possível míssil dos EUA a cair perto de escola em Minab
Hoje às 08:40
03:37
“João Pinheiro está longe da sua melhor forma e Alberto Costa fez tudo para ser expulso”
Ontem às 22:47
02:56
"Estou a fazer horas": Marcelo decidiu ir ao supermercado antes de seguir para a tomada de posse de Seguro
Hoje às 11:01
00:41
O momento em que António José Seguro deixa as Caldas da Rainha para se tornar Presidente
Hoje às 08:41
