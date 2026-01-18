CNN Domingo Breaking News 17H56

Hoje às 17:56

Com Cláudio Carvalho.

Videos

06:41

Gouveia e Melo queria "despartidarizar" a Presidência da República e ser "lufada de ar fresco". Mas os resultados "não corresponderam aos objetivos"

Há 10 min
00:36

"É um momento muito precoce" para apoiar Seguro ou Ventura, diz Gouveia e Melo

Há 19 min
02:04

"Seguro fez uma campanha enfadonha, sensaborona e neutra, mas conseguiu impor-se no meio do caos"

Há 21 min
02:04
opinião
João Marcelino

Montenegro "lavou as mãos como Salomão para garantir que continua a ter dois parceiros equidistantes"

Há 23 min
01:21
opinião
Miguel Relvas

"Este é talvez o pior resultado eleitoral destes 50 anos do PSD, em termos de eleições nacionais"

Há 45 min
04:20

"O Partido Socialista vive com muita alegria este momento especial": Carneiro reage à vitória de Seguro

Há 45 min
Mais Videos

Mais Vistos

01:42

Há um distrito que acerta sempre no vencedor das eleições presidenciais

Hoje às 09:13
02:19

Tracking poll, dia 11: eis os resultados do último dia da sondagem diária

16 jan, 20:23
31:44
opinião
Paulo Portas

"Não há nenhum artigo na NATO que preveja como é que se defende um aliado do ataque de um aliado"

Ontem às 22:30
08:30
opinião
Agostinho Costa

A Dinamarca levou "uma facada pelas costas". Agora "está baralhada" e vai fazer "uma ridicularia"

16 jan, 23:01
02:01

Europa ameaça retaliação após ultimato de Trump pela Gronelândia

Hoje às 14:20
13:14
opinião
Diana Soller

Trump tem um plano para "transformar a Europa", mas para isso "precisa de destruir todas as instituições europeias"

Ontem às 22:04
29:08

EUA ameaçam oito países europeus com tarifas: "Entrámos numa crise aberta. Uma crise que já não permite tibieza nem hesitação"

Ontem às 22:19
08:56
opinião
Tiago André Lopes

"Esta ideia de não querermos ter vizinhança com a Rússia é um delírio político"

Ontem às 08:48
03:50
opinião
José Alberto Azeredo Lopes

Trump quer "partir, destruir a Europa como realidade política e retirar vantagens da nossa divisão". Pelo caminho, "tenta abocanhar a Gronelândia"

Ontem às 19:24
20:28
opinião
Agostinho Costa

"O Canadá sabe que é o próximo a ser devorado" pelos EUA. Por isso, apoiou-se na China

16 jan, 14:58
02:32

António José Seguro vota com confiança "no bom senso dos portugueses"

Hoje às 10:35
03:43

"Paulada da Marinha Grande". Esta foi a mais emblemática campanha presidencial da história do país

Hoje às 12:40