ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS 2026
Veja aqui os resultados na sua freguesia, no seu concelho, no seu distrito, na emigração, no país inteiro
PRESIDENCIAIS 2026
todos os resultados
comparómetro
visão geral
ao minuto
GRONELÂNDIA
IRÃO
GUERRA
Ucrânia
CNN TRAVEL
CNN Domingo Breaking News 17H56
Hoje às 17:56
Com Cláudio Carvalho.
06:41
Gouveia e Melo queria "despartidarizar" a Presidência da República e ser "lufada de ar fresco". Mas os resultados "não corresponderam aos objetivos"
Há 10 min
00:36
"É um momento muito precoce" para apoiar Seguro ou Ventura, diz Gouveia e Melo
Há 19 min
02:04
"Seguro fez uma campanha enfadonha, sensaborona e neutra, mas conseguiu impor-se no meio do caos"
Há 21 min
02:04
opinião
João Marcelino
Montenegro "lavou as mãos como Salomão para garantir que continua a ter dois parceiros equidistantes"
Há 23 min
01:21
opinião
Miguel Relvas
"Este é talvez o pior resultado eleitoral destes 50 anos do PSD, em termos de eleições nacionais"
Há 45 min
04:20
"O Partido Socialista vive com muita alegria este momento especial": Carneiro reage à vitória de Seguro
Há 45 min
01:42
Há um distrito que acerta sempre no vencedor das eleições presidenciais
Hoje às 09:13
02:19
Tracking poll, dia 11: eis os resultados do último dia da sondagem diária
16 jan, 20:23
31:44
opinião
Paulo Portas
"Não há nenhum artigo na NATO que preveja como é que se defende um aliado do ataque de um aliado"
Ontem às 22:30
08:30
opinião
Agostinho Costa
A Dinamarca levou "uma facada pelas costas". Agora "está baralhada" e vai fazer "uma ridicularia"
16 jan, 23:01
02:01
Europa ameaça retaliação após ultimato de Trump pela Gronelândia
Hoje às 14:20
13:14
opinião
Diana Soller
Trump tem um plano para "transformar a Europa", mas para isso "precisa de destruir todas as instituições europeias"
Ontem às 22:04
29:08
EUA ameaçam oito países europeus com tarifas: "Entrámos numa crise aberta. Uma crise que já não permite tibieza nem hesitação"
Ontem às 22:19
08:56
opinião
Tiago André Lopes
"Esta ideia de não querermos ter vizinhança com a Rússia é um delírio político"
Ontem às 08:48
03:50
opinião
José Alberto Azeredo Lopes
Trump quer "partir, destruir a Europa como realidade política e retirar vantagens da nossa divisão". Pelo caminho, "tenta abocanhar a Gronelândia"
Ontem às 19:24
20:28
opinião
Agostinho Costa
"O Canadá sabe que é o próximo a ser devorado" pelos EUA. Por isso, apoiou-se na China
16 jan, 14:58
02:32
António José Seguro vota com confiança "no bom senso dos portugueses"
Hoje às 10:35
03:43
"Paulada da Marinha Grande". Esta foi a mais emblemática campanha presidencial da história do país
Hoje às 12:40