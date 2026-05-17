Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM
TV
Videos
Guia TV
Programas
DIRETO
Pesquisar
Mundo
Europa
E.U.A.
Ásia
África
Brasil
Médio Oriente
Política
Presidenciais 2026
Governo
Partidos
Presidente Seguro
Factos Primeiro
Poder
Negócios
Economia
Dinheiro
Empresas
Imobiliário
Líderes
País
Crime e Justiça
Educação
Meteorologia
Saúde
Covid-19
Vida Saudável
Saúde Mental
Família
Amor e Sexo
Desporto
Benfica
FC Porto
Sporting
Liga
Seleção
Ronaldo
Champions
Desportos
Heróis
Artes
Música
Cinema
Teatro e Dança
Séries
Livros
Opinião
Colunistas
Comentadores
Estilo de Vida
Viagens
Gastronomia
Moda
Beleza
Tendências
Luxo
Automóvel
Futuro
Clima
Tecnologia
Ciência
Storytelling
TV
Videos
Guia TV
Programas
Podcasts
Live Events
Summit
International Summit
In Focus
Meet The CEO
Oeiras Education Forum
Todas as edições
Mais
Newsletters
Ficha Técnica
Branded Content
SIGA A CNN
ÚLTIMAS
VÍDEOS
GUERRA
Irão
Ucrânia
FC PORTO
PODCAST
Fúria Épica
TRUMP
NEWSLETTER
CNN TRAVEL
CNN Domingo 9H54
Hoje às 09:54
Com Andreia Palmeirim.
Videos
07:25
"A China quer Taiwan integrada no Estado chinês e isso vai contra os interesses estratégicos dos Estados Unidos"
Há 18 min
06:43
"A diplomacia continua a decorrer mas o Irão e os Estados Unidos são incompatíveis"
Há 1h e 18min
35:07
CNN Domingo 15H30
Há 3h e 18min
03:44
Central nuclear de Abu Dhabi atingida por drone, Emirados não divulgam origem do ataque
Há 3h e 52min
03:50
opinião
José Tomaz Castello Branco
"Temos de perceber que está a haver uma deslocação do centro do mundo para oriente"
Há 3h e 57min
04:22
opinião
Ana Miguel dos Santos
"É evidente que no pós-viagem [de Trump à China] tudo se altera de forma significativa"
Há 3h e 59min
Mais Videos
Mais Vistos
03:39
opinião
Agostinho Costa
"A realidade dos factos é que Trump chega a Pequim e Xi Jinping fala-lhe logo na armadilha de Tucídides"
Ontem às 12:52
26:22
opinião
Agostinho Costa
"Os chineses já perceberam que, se houver uma guerra, não atacam Taiwan: atacam antes as bases americanas na zona"
15 mai, 16:13
06:34
Putin "voltou atrás com a sua palavra" e fez a "desfeita" a Trump ao dizer que "o vai afastar das negociações"
11 mai, 11:27
00:48
Tumultos à porta da loja da Swatch em Milão
Hoje às 12:49
02:50
Satanás 2: este é o novo míssil com que a Rússia conseguiria atingir Portugal em menos de 10 minutos
Hoje às 14:36
02:35
Governo americano ficou agastado com Portugal após desmentido das declarações de Marco Rubio
15 mai, 22:39
08:05
opinião
Marco Serronha
Mais de mil drones no maior ataque do último ano à Rússia. "Ucrânia está nitidamente a aumentar a sua capacidade"
Hoje às 14:42
02:13
Financiador milionário do Chega processa Estado português nos EUA
15 mai, 21:19
01:12
"O mundo está a arder e estamos discutir se Portugal deu ou não autorização à América nas Lajes"
Ontem às 22:54
01:04
Jogadores de Estoril e Benfica fazem guarda de honra a Pizzi
Ontem às 21:58
05:54
Arrepiante! Jorge Costa homenageado pela voz de Gavin James nos Aliados
Hoje às 01:30
00:37
"Enquanto tentava ajudar a senhora com as pernas amputadas, ele fugiu"
Hoje às 09:45