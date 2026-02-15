CNN Domingo 9H54

Hoje às 09:54

Com Henrique Mateus. 

Videos

02:37
opinião
José Alberto Azeredo Lopes

Discurso dos EUA na Conferência de Segurança deste ano só teve uma diferença: "Vance foi um grosseirão e Rubio foi educado"

Há 46 min
03:41
opinião
Manuel Serrano

"Os EUA já decidiram o que querem": uma União Europeia "vassala"

Há 47 min
02:23

Mau tempo: "Ainda há muitas pessoas em situação problemática e não há profissionais disponíveis suficientes"

Há 1h e 1min
09:08

“Insulto à grandeza dos EUA é fazer vídeos de um ex-presidente a fazer de macaco”. Bad Bunny expressou “mensagem de felicidade e amor”

Há 1h e 8min
04:33

Antigo presidente do LNEC alerta para o risco de todas as "infraestruturas em áreas inundadas ou em solos altamente saturados"

Há 1h e 8min
01:57

Farioli: «Esta vitória é para o Presidente dos Presidentes»

Há 1h e 37min
Mais Videos

Mais Vistos

00:08

Forças Armadas resgatam raposa da água em Ereira

13 fev, 19:20
03:34

A Força Aérea filmou de cima esta parte de Portugal - veja e encontre você um adjetivo apropriado

13 fev, 08:44
05:32

"Este saco pode salvar vidas. Leva contigo, todos os dias": Cruz Vermelha lança kit de emergência para o mau tempo mas não só

13 fev, 15:26
07:22

Depois das tempestades, o sol: a partir de quinta-feira "todo o território nacional terá temperaturas verdadeiramente primaveris"

Hoje às 10:58
04:43
opinião
José Alberto Azeredo Lopes

"Ninguém reconhece Ursula von der Leyen, está um falcão como eu nunca vi"

Ontem às 19:54
03:19

"Maga Face": a tendência estética que está a virar moda no círculo próximo de Trump

Ontem às 21:33
00:30

Um homem puxa uma corda e depois há uma explosão: Rússia mostra imagens da linha da frente

13 fev, 08:14
07:33

Casal saiu para consulta em Coimbra e nunca mais voltou. Cinco dias depois "é um mistério que aqui paira"

Hoje às 10:38
09:35

"Se a barragem da Aguieira não conseguir armazenar mais água, voltamos à situação de há 40 anos"

13 fev, 14:33
02:41

Insultos e confrontos em pleno Congresso: como a procuradora-geral dos EUA defendeu Trump no caso Epstein

Ontem às 22:53
04:16

"Não aparecer o carro, já por si, é um pouco estranho". GNR alargou o perímetro das buscas e usa drones para encontrar casal desaparecido em Montemor-o-Velho

Hoje às 13:40
01:07

Marcelo revela WhatsApp que recebeu de Ventura e que Seguro "não conhece o número de telefone" do Presidente

6 fev, 15:32