CNN Domingo 9h54 - 29 de março 2026

Hoje às 09:54

Com Andreia Palmeirim

Videos

03:03

"Israel viu aqui uma oportunidade de tentar acabar com o Hezbollah, vamos ver se conseguirá"

Há 47 min
04:25

Trump capturou Maduro, a cocaína continuou a circular: por que é que o narcotráfico sobrevive na Venezuela e chega à América?

Há 1h e 22min
04:56

"Nunca haverá uma invasão terrestre do Irão, aquilo é uma fortaleza"

Há 1h e 43min
00:19

VÍDEO: ex-Sporting recebe camisola da Seleção no México-Portugal

Há 2h e 28min
02:30

"O Irão mantém uma atitude dúbia sobre como pondera um avanço diplomático"

Há 3h e 12min
03:14
opinião
Jorge Saramago

"O Irão está impedido de aceder aos sistemas de drones"

Há 3h e 16min
Mais Videos

Mais Vistos

15:31

Agostinho Costa relembra que só para matar Larijani "Israel matou praticamente um quarteirão". E isso é "hediondo e execrável"

Ontem às 22:44
13:33
opinião
Rafael Martins

"Irão muito provavelmente está a guardar esta arma para um momento posterior"

Ontem às 14:03
05:34

O que são os MQ-9 Reaper, os "drones assassinos" que podem chegar às Lajes? Este especialista explica-lhe

Ontem às 19:10
07:30
opinião
Agostinho Costa

"Sabemos que EUA e Israel fazem 300 ataques por dia ao Irão. O Irão faz 30 ou 40, mas são ataques com precisão"

27 mar, 21:22
01:49

"A China pode não estar na sala, mas há mão chinesa nas negociações de paz com o Irão"

Ontem às 22:50
07:07
opinião
Tiago André Lopes

"Há algum desespero na administração americana, a guerra correu substancialmente mal"

Ontem às 08:45
06:40

Lisboa está a transformar-se numa cidade esponja. Serão as cheias coisa do passado?

Ontem às 20:44
03:14
opinião
Arnaut Moreira

Trump fez uma jogada "extraordinariamente interessante" e conseguiu "cinco ou seis coisas com uma curta frase"

23 mar, 23:18
03:42

Soluções Legais: tenho de pagar IRS quando vendo um imóvel herdado?

25 mar, 09:00
38:33

À beira da morte fez um pedido à mulher e depois aconteceu um milagre. Recorde uma das últimas entrevistas de Morais Sarmento

7 mar, 19:25
04:38

"A situação na Ucrânia está a consolidar-se para que haja uma nova tentativa russa de ganhar mais território"

26 mar, 18:18
02:28
opinião
Tiago André Lopes

"O orçamento que Trump precisa para escalar a guerra continua sem aprovação"

Hoje às 12:18