Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM
TV
Videos
Guia TV
Programas
DIRETO
Pesquisar
Mundo
Europa
E.U.A.
Ásia
África
Brasil
Médio Oriente
Política
Presidenciais 2026
Governo
Partidos
Presidente Seguro
Factos Primeiro
Poder
Negócios
Economia
Dinheiro
Empresas
Imobiliário
Líderes
País
Crime e Justiça
Educação
Meteorologia
Saúde
Covid-19
Vida Saudável
Saúde Mental
Família
Amor e Sexo
Desporto
Benfica
FC Porto
Sporting
Liga
Seleção
Ronaldo
Champions
Desportos
Heróis
Artes
Música
Cinema
Teatro e Dança
Séries
Livros
Opinião
Colunistas
Comentadores
Estilo de Vida
Viagens
Gastronomia
Moda
Beleza
Tendências
Luxo
Automóvel
Futuro
Clima
Tecnologia
Ciência
Storytelling
TV
Videos
Guia TV
Programas
Podcasts
Live Events
Summit
International Summit
In Focus
Meet The CEO
Oeiras Education Forum
Todas as edições
Mais
Newsletters
Ficha Técnica
Branded Content
SIGA A CNN
AO MINUTO
Benfica-Sporting | Final da Taça de Portugal de futsal
E. Amadora
Finalizado
1
-
2
FC Porto
AVS
6'
0
-
0
Sporting
ÚLTIMAS
VÍDEOS
GUERRA
Irão
Ucrânia
PODCAST
Fúria Épica
TRUMP
NEWSLETTER
CNN TRAVEL
CNN Domingo 8H54 - Breaking News - 26 de abril de 2026
Há 2h e 6min
Com José Gabriel Quaresma.
Videos
01:54
A festa entre adeptos e jogadores do FC Porto na Reboleira
Há 26 min
02:01:36
CNN Domingo 16H55 - Breaking News - 26 de abril de 2026
Há 59 min
21:02
PITCH - 26 de abril de 2026
Há 1h e 21min
03:14
opinião
Ricardo Monteiro
"10% dos presidentes norte-americanos morrem por homicídio. Não há dúvidas de que é uma atividade perigosa"
Há 1h e 29min
03:04:50
CNN Domingo 9H54 - Breaking News – 26 de abril de 2026
Há 1h e 31min
04:55
CNN Inovação: Loja do Cidadão Virtual - ARTE
Há 1h e 35min
Mais Videos
Mais Vistos
02:09
Tiroteio nos EUA: O momento em que Donald Trump é retirado da sala
Hoje às 08:03
00:45
Quem é o atirador do jantar de Correspondentes da Casa Branca?
Hoje às 08:01
03:25
"No lugar do presidente Trump eu estaria preocupado": a entrevista do ex-secretário de Estado dos EUA à CNN
Ontem às 22:54
13:37
opinião
Agostinho Costa
“A iniciativa foi do Irão, Trump só reagiu”: nova falha negocial mostra que EUA estão “completamente perdidos no deserto”
Ontem às 23:05
00:57
Pedro Delgado Alves vira as costas à mesa após discurso de Aguiar-Branco
Ontem às 12:00
17:43
Discurso de António José Seguro na íntegra
Ontem às 12:23
07:16
"Os quatro elementos que chamam a atenção" no ataque contra Trump
Hoje às 13:17
01:10
Luís Filipe Vieira cai à saída do Campus de Justiça
23 abr, 15:37
14:27
O discurso de José Pedro Aguiar-Branco na íntegra
Ontem às 13:01
00:39
"Foi atingido, mas usava um colete à prova de bala muito bom"
Hoje às 08:08
02:11
"Toda a faixa foi tomada em 15 minutos, sem quaisquer perdas". É assim que a Ucrânia está a combater a superioridade numérica russa
24 abr, 17:27
10:37
opinião
Agostinho Costa
Trump está a usar as negociações para "manter as expectativas e consumar uma surpresa nas próximas horas"
24 abr, 22:51