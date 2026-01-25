TV
CNN Domingo - 17h54 - 25 de janeiro de 2026
Hoje às 16:54
Com Carla Rodrigues
Videos
04:15
Estratégia de Defesa Nacional americana "humilha a Rússia"
Há 3 min
06:01
Agostinho Costa: "Falta muito pouco, nos próximos seis meses está resolvido. O Donbass está perdido"
Há 20 min
10:37
"Nada ficará na mesma". A análise de Margarida Davim à "batalha final" da corrida a Belém
Há 36 min
07:58
"Este processo não se lê, estudasse". José Preto explica porque renunciou à defesa de José Sócrates
Há 41 min
11:05
Este é o "triângulo vencedor" que permitiu às autoridades portuguesas fazer a maior apreensão de droga de sempre
Há 55 min
01:05
Mourinho: «Adeptos no Seixal? Remeto para o breve comunicado do Benfica»
Há 1h e 19min
Mais Videos
Mais Vistos
05:33
A tiroide "é como o acelerador de um carro" e quando tem problemas o diagnóstico pode ser difícil. Esteja atento a estes sinais
Ontem às 09:41
01:35
Vídeo e fotografias indiciam que Pretti tinha apenas um telemóvel na mão e que não estaria armado
Hoje às 09:09
00:55
O que aconteceu em Minneapolis? O momento em que Alex Pretti estava a filmar e foi atacado pelos agentes federais
Ontem às 23:37
04:25
Turistas não se deixam travar pela neve e treinam aikido ao ar livre no Gerês
Ontem às 10:20
03:26
EUA movem porta-aviões para perto do Irão. "Um eventual ataque será sempre uma medida preventiva"
Ontem às 08:39
03:59
"O que está a ser negociado nos Emirados é o novo mapa da Ucrânia, as suas novas fronteiras"
Ontem às 10:46
02:48
Depressão Ingrid traz neve à Serra de Monchique
Ontem às 08:39
10:17
opinião
João Marques de Almeida
"Percebo perfeitamente que pessoas de direita votem em António José Seguro, mas eu não voto"
Ontem às 00:06
07:31
opinião
Agostinho Costa
Quem não cumpriu com o cessar-fogo energético "foi a Ucrânia em março de 2024, quando Zelensky disse arrogantemente que ia pôr Moscovo às escuras"
23 jan, 23:47
00:26
Tiroteio fatal em Minneapolis foi apanhado pelas câmaras
Ontem às 21:39
05:49
opinião
Pedro Costa
"CDS vai extinguir-se devido à sua inutilidade na representação de valores"
Ontem às 22:00
01:00
As imagens da Operação Adamastor, a maior apreensão de droga de sempre feita em Portugal
Hoje às 15:50