CNN Domingo 17H54 - 11 de janeiro de 2026
Ontem às 17:54
Com Filipa Tojal
Videos
08:50
opinião
José Pacheco Pereira
Pacheco Pereira olhou para Marcelo, Sampaio, Soares e Ramalho Eanes e chegou a uma conclusão: "há uma diferença abissal com os candidatos de hoje"
Há 2h e 0min
05:58
opinião
Pedro Duarte
"Ficaria triste se o país fosse nesse caminho": Pedro Duarte apresenta um cenário "extraordinariamente frustrante" e "dramático" para a segunda volta
Há 2h e 1min
07:35
opinião
Alexandra Leitão
"Nós hoje não temos um, mas dois candidatos absolutamente enfileirados ao Governo" – e outros dois "que são anti-regime"
Há 2h e 13min
18:20
Da retirada dos funcionários diplomáticos, aos ataques cibernéticos: estes poderão ser os planos de Trump para responder ao Irão
Há 2h e 14min
02:53
Irão: "Elementos armados entraram nas manifestações em Teerão, provocaram confrontos mais sangrentos e tornaram a situação mais preocupante"
Há 2h e 32min
15:46
As notas ao melhor e pior desempenho diário na campanha presidencial - dia 8
Há 3h e 10min
Mais Videos
Mais Vistos
05:04
opinião
Agostinho Costa
"O coração do mundo já não só a Rússia, é a Rússia e a China". E Trump sabe que "a Gronelândia garante o controlo da rota do Ártico"
10 jan, 12:31
03:12
opinião
José Alberto Azeredo Lopes
Europeus "estão a preparar-se para engolir mais um elefante do temanho de um arranha-céus"
10 jan, 19:35
02:40
Tracking poll, dia 6: Seguro volta ao primeiro lugar, Ventura é ultrapassado e cai para terceiro
10 jan, 21:34
08:00
Empurrados de Portugal: estes jovens foram à procura do que cá não tinham e encontraram uma vida em Berlim
Ontem às 21:30
02:54
Tracking poll: Homens votam em Cotrim, mulheres e maiores de 55 anos em Seguro
Há 3h e 26min
02:47
Tracking poll, dia 7: Seguro lidera com Cotrim colado. Marques Mendes cada vez mais longe do topo
Ontem às 21:17
22:18
opinião
Marco Serronha
"Alguns já foram detetados na nossa zona económica exclusiva": esta é a rota por onde navegam atualmente os navios da frota "fantasma" russa
10 jan, 23:53
15:36
opinião
Agostinho Costa
"Putin perguntou a Trump: 'Como é que os ucranianos sabiam onde estava?'". Agostinho Costa alerta: "Isto é mais que uma residência"
30 dez 2025, 15:16
06:26
"Pelas declarações de Lavrov, já se percebeu que a Rússia está muito renitente em aceitar o que quer que seja"
23 dez 2025, 19:33
03:57
opinião
Miguel Sousa Tavares
Miguel Sousa Tavares quer saber por que motivo não há um milhão de euros para se resolver o problema das macas
8 jan, 22:29
04:39
opinião
José Alberto Azeredo Lopes
Uso do míssil Oreshnik no ataque russo contra a Ucrânia tem "um valor simbólico relativamente pífio"
9 jan, 23:08
07:48
opinião
Rui Calafate
Há uma figura "polémica" e amiga de Passos Coelho "pronta para discursar num comício de Gouveia e Melo"
Há 3h e 12min