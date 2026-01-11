CNN Domingo 17H54 - 11 de janeiro de 2026

Ontem às 17:54

Com Filipa Tojal

08:50
opinião
José Pacheco Pereira

Pacheco Pereira olhou para Marcelo, Sampaio, Soares e Ramalho Eanes e chegou a uma conclusão: "há uma diferença abissal com os candidatos de hoje"

Há 2h e 0min
05:58
opinião
Pedro Duarte

"Ficaria triste se o país fosse nesse caminho": Pedro Duarte apresenta um cenário "extraordinariamente frustrante" e "dramático" para a segunda volta

Há 2h e 1min
07:35
opinião
Alexandra Leitão

"Nós hoje não temos um, mas dois candidatos absolutamente enfileirados ao Governo" – e outros dois "que são anti-regime"

Há 2h e 13min
18:20

Da retirada dos funcionários diplomáticos, aos ataques cibernéticos: estes poderão ser os planos de Trump para responder ao Irão

Há 2h e 14min
02:53

Irão: "Elementos armados entraram nas manifestações em Teerão, provocaram confrontos mais sangrentos e tornaram a situação mais preocupante"

Há 2h e 32min
15:46

As notas ao melhor e pior desempenho diário na campanha presidencial - dia 8

Há 3h e 10min
05:04
opinião
Agostinho Costa

"O coração do mundo já não só a Rússia, é a Rússia e a China". E Trump sabe que "a Gronelândia garante o controlo da rota do Ártico"

10 jan, 12:31
03:12
opinião
José Alberto Azeredo Lopes

Europeus "estão a preparar-se para engolir mais um elefante do temanho de um arranha-céus"

10 jan, 19:35
02:40

Tracking poll, dia 6: Seguro volta ao primeiro lugar, Ventura é ultrapassado e cai para terceiro

10 jan, 21:34
08:00

Empurrados de Portugal: estes jovens foram à procura do que cá não tinham e encontraram uma vida em Berlim

Ontem às 21:30
02:54

Tracking poll: Homens votam em Cotrim, mulheres e maiores de 55 anos em Seguro

Há 3h e 26min
02:47

Tracking poll, dia 7: Seguro lidera com Cotrim colado. Marques Mendes cada vez mais longe do topo

Ontem às 21:17
22:18
opinião
Marco Serronha

"Alguns já foram detetados na nossa zona económica exclusiva": esta é a rota por onde navegam atualmente os navios da frota "fantasma" russa

10 jan, 23:53
15:36
opinião
Agostinho Costa

"Putin perguntou a Trump: 'Como é que os ucranianos sabiam onde estava?'". Agostinho Costa alerta: "Isto é mais que uma residência"

30 dez 2025, 15:16
06:26

"Pelas declarações de Lavrov, já se percebeu que a Rússia está muito renitente em aceitar o que quer que seja"

23 dez 2025, 19:33
03:57
opinião
Miguel Sousa Tavares

Miguel Sousa Tavares quer saber por que motivo não há um milhão de euros para se resolver o problema das macas

8 jan, 22:29
04:39
opinião
José Alberto Azeredo Lopes

Uso do míssil Oreshnik no ataque russo contra a Ucrânia tem "um valor simbólico relativamente pífio"

9 jan, 23:08
07:48
opinião
Rui Calafate

Há uma figura "polémica" e amiga de Passos Coelho "pronta para discursar num comício de Gouveia e Melo"

Há 3h e 12min