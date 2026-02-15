Sporting
70'
0 - 0
Famalicão

CNN Domingo 16H54

Hoje às 16:54

Com Cláudio Carvalho. 

Videos

03:20

"Nenhum município quer ficar em estado de calamidade. Mas a situação em Leiria é ainda bastante preocupante"

Há 15 min
04:44
opinião
Agostinho Costa

Agostinho Costa questiona Kaja Kallas: "Se não é uma superpotência, porque é que a UE não entra pela Rússia adentro?"

Há 23 min
12:00
opinião
Margarida Davim

"Este Governo já enfrentou algumas tempestades políticas, mas nada desta dimensão"

Há 23 min
02:47
opinião
Sónia Sénica

EUA enviaram Rubio para Munique "de forma ardilosa" para "calmar uma tensão que está a minar o eixo euroatlântico"

Há 25 min
01:36

"Não parece haver qualquer vergonha": Obama descreve comportamento de Trump como "uma palhaçada"

Há 35 min
02:57

Uma semana depois, 20 freguesias foram a votos. Houve eleitores a chegar de barco às urnas

Há 35 min
Mais Videos

Mais Vistos

00:08

Forças Armadas resgatam raposa da água em Ereira

13 fev, 19:20
07:22

Depois das tempestades, o sol: a partir de quinta-feira "todo o território nacional terá temperaturas verdadeiramente primaveris"

Hoje às 10:58
05:32

"Este saco pode salvar vidas. Leva contigo, todos os dias": Cruz Vermelha lança kit de emergência para o mau tempo mas não só

13 fev, 15:26
03:34

A Força Aérea filmou de cima esta parte de Portugal - veja e encontre você um adjetivo apropriado

13 fev, 08:44
03:19

"Maga Face": a tendência estética que está a virar moda no círculo próximo de Trump

Ontem às 21:33
04:43
opinião
José Alberto Azeredo Lopes

"Ninguém reconhece Ursula von der Leyen, está um falcão como eu nunca vi"

Ontem às 19:54
00:30

Um homem puxa uma corda e depois há uma explosão: Rússia mostra imagens da linha da frente

13 fev, 08:14
07:33

Casal saiu para consulta em Coimbra e nunca mais voltou. Cinco dias depois "é um mistério que aqui paira"

Hoje às 10:38
09:35

"Se a barragem da Aguieira não conseguir armazenar mais água, voltamos à situação de há 40 anos"

13 fev, 14:33
02:41

Insultos e confrontos em pleno Congresso: como a procuradora-geral dos EUA defendeu Trump no caso Epstein

Ontem às 22:53
04:16

"Não aparecer o carro, já por si, é um pouco estranho". GNR alargou o perímetro das buscas e usa drones para encontrar casal desaparecido em Montemor-o-Velho

Hoje às 13:40
01:07

Marcelo revela WhatsApp que recebeu de Ventura e que Seguro "não conhece o número de telefone" do Presidente

6 fev, 15:32