TV
Videos
Guia TV
Programas
DIRETO
Pesquisar
Mundo
Europa
E.U.A.
Ásia
África
Brasil
Médio Oriente
Política
Presidenciais 2026
Governo
Partidos
Presidente Marcelo
Factos Primeiro
Poder
Negócios
Economia
Dinheiro
Empresas
Imobiliário
Líderes
País
Crime e Justiça
Educação
Meteorologia
Saúde
Covid-19
Vida Saudável
Saúde Mental
Família
Amor e Sexo
Desporto
Benfica
FC Porto
Sporting
Liga
Seleção
Ronaldo
Champions
Desportos
Heróis
Artes
Música
Cinema
Teatro e Dança
Séries
Livros
Opinião
Colunistas
Comentadores
Estilo de Vida
Viagens
Gastronomia
Moda
Beleza
Tendências
Luxo
Automóvel
Futuro
Clima
Tecnologia
Ciência
Storytelling
TV
Videos
Guia TV
Programas
Podcasts
Ao vivo
Summit
International Summit
In Focus
Meet The CEO
Oeiras Education Forum
Todas as edições
Mais
Newsletters
Ficha Técnica
Branded Content
SIGA A CNN
Sporting
70'
0
-
0
Famalicão
ÚLTIMAS
VÍDEOS
PRESIDENCIAIS
veja todos os resultados
comparador 1.ª volta / 2.ª volta
MAU TEMPO
reportagens
TRUMP
GUERRA
Ucrânia
CNN TRAVEL
CNN Domingo 16H54
Hoje às 16:54
Com Cláudio Carvalho.
Videos
03:20
"Nenhum município quer ficar em estado de calamidade. Mas a situação em Leiria é ainda bastante preocupante"
Há 15 min
04:44
opinião
Agostinho Costa
Agostinho Costa questiona Kaja Kallas: "Se não é uma superpotência, porque é que a UE não entra pela Rússia adentro?"
Há 23 min
12:00
opinião
Margarida Davim
"Este Governo já enfrentou algumas tempestades políticas, mas nada desta dimensão"
Há 23 min
02:47
opinião
Sónia Sénica
EUA enviaram Rubio para Munique "de forma ardilosa" para "calmar uma tensão que está a minar o eixo euroatlântico"
Há 25 min
01:36
"Não parece haver qualquer vergonha": Obama descreve comportamento de Trump como "uma palhaçada"
Há 35 min
02:57
Uma semana depois, 20 freguesias foram a votos. Houve eleitores a chegar de barco às urnas
Há 35 min
Mais Videos
Mais Vistos
00:08
Forças Armadas resgatam raposa da água em Ereira
13 fev, 19:20
07:22
Depois das tempestades, o sol: a partir de quinta-feira "todo o território nacional terá temperaturas verdadeiramente primaveris"
Hoje às 10:58
05:32
"Este saco pode salvar vidas. Leva contigo, todos os dias": Cruz Vermelha lança kit de emergência para o mau tempo mas não só
13 fev, 15:26
03:34
A Força Aérea filmou de cima esta parte de Portugal - veja e encontre você um adjetivo apropriado
13 fev, 08:44
03:19
"Maga Face": a tendência estética que está a virar moda no círculo próximo de Trump
Ontem às 21:33
04:43
opinião
José Alberto Azeredo Lopes
"Ninguém reconhece Ursula von der Leyen, está um falcão como eu nunca vi"
Ontem às 19:54
00:30
Um homem puxa uma corda e depois há uma explosão: Rússia mostra imagens da linha da frente
13 fev, 08:14
07:33
Casal saiu para consulta em Coimbra e nunca mais voltou. Cinco dias depois "é um mistério que aqui paira"
Hoje às 10:38
09:35
"Se a barragem da Aguieira não conseguir armazenar mais água, voltamos à situação de há 40 anos"
13 fev, 14:33
02:41
Insultos e confrontos em pleno Congresso: como a procuradora-geral dos EUA defendeu Trump no caso Epstein
Ontem às 22:53
04:16
"Não aparecer o carro, já por si, é um pouco estranho". GNR alargou o perímetro das buscas e usa drones para encontrar casal desaparecido em Montemor-o-Velho
Hoje às 13:40
01:07
Marcelo revela WhatsApp que recebeu de Ventura e que Seguro "não conhece o número de telefone" do Presidente
6 fev, 15:32