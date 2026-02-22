FC Porto
Finalizado
1 - 0
Rio Ave

CNN Domingo 15H55

Hoje às 15:55

Com Cátia Nobre.

Videos

03:52
opinião
Francisco Pereira Coutinho

Ataques à população civil na Ucrânia são o "resultado do total fracasso militar russo"

Há 20 min
00:45

Colunas de fumo em toda a parte: cidade mexicana arde após operação militar sem precedentes

Há 35 min
00:58

14:48

CNN Travel - Vamos Explorar o Mundo - 22 de fevereiro de 2026

Há 1h e 24min
03:18
opinião
João Ferreira Dias

"A Rússia não pode perder, mas não é por uma questão de território, é por uma questão de narrativa"

Há 2h e 29min
11:58

Caso Epstein. "Distanciamento do rei de Inglaterra é irresponsável e muito danoso para a imagem da família real"

Há 2h e 29min
09:29
opinião
Jorge Mendes

Mais meios a caminho do incêndio em Óbidos. Prioridade agora é "circunscrever" as chamas ao armazém

Hoje às 17:30
00:18

Claque do Sp. Braga abandona o dérbi ainda no início do jogo

Ontem às 20:56
18:54
opinião
Agostinho Costa

"Mais do que uma confrontação entre os EUA, Israel e o Irão, vai ser uma confrontação entre o Ocidente e a China"

20 fev, 16:18
02:37

"Destruição como há muito não se via na capital ucraniana". Rússia lança ataques massivos contra Kiev

Hoje às 11:07
00:58

04:58
opinião
José Alberto Azeredo Lopes

Ucrânia "já não está tão mal como esteve" e "vemos a Rússia com dificuldade de reposição de capacidades"

Ontem às 21:05
15:24
opinião
Rogério Alves

"Neste momento, Prestianni tem dois problemas": Rogério Alves

18 fev, 23:58
02:30

Incêndio em Óbidos é "extremamente complicado" e ainda está longe da fase de rescaldo

Hoje às 17:30
06:41
opinião
Comandante Paulo Santos

Incêndio em Óbidos: "O telhado com o calor deforma-se e cai. Seria suicídio os bombeiros estarem no interior"

Hoje às 17:45
06:39
opinião
Francisco Rodrigues dos Santos

Francisco Rodrigues dos Santos não acha que Luís Neves "tenha sido uma escolha sensata"

Ontem às 22:12
00:45

02:40

Terrenos do futuro aeroporto de Lisboa totalmente alagados após as tempestades

19 fev, 20:45