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CNN Domingo 15h55 - 15 de março de 2026
Hoje às 15:55
Com Filipa Tojal
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"A tomada da ilha de Kharg e os ataques às suas instalações serão um golpe devastador para o Irão em termos de petróleo"
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