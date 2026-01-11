TV
ÚLTIMAS
VÍDEOS
VENEZUELA
PRESIDENCIAIS
tracking poll
ao minuto
debates na íntegra
GUERRA
Ucrânia
CNN TRAVEL
CNN Domingo 15h54
Hoje às 15:54
Com Filipa Tojal
Videos
01:40
Excesso de mortalidade em Portugal. Pior só durante a pandemia de covid-19
Há 18 min
01:42
Beijos e fotografias queimadas. Iranianos em Portugal exigem liberdade para o Irão
Há 18 min
02:47
Tracking poll, dia 7: Seguro lidera com Cotrim colado. Marques Mendes cada vez mais longe do topo
Há 20 min
02:09
António Filipe recebeu primeiro banho de multidão em Lisboa, Jorge Pinto e Catarina Martins preferiram visitar mercados
Há 24 min
02:03
Cotrim de Figueiredo encontra-se com embaixador da Dinamarca e deixa um desafio à campanha de Marques Mendes
Há 24 min
02:09
"Se passar à segunda volta, terei o apoio de muitos partidos": Gouveia e Melo em Trás-os-Montes para criticar "um candidato ferido"
Há 24 min
Mais Videos
Mais Vistos
02:40
Tracking poll, dia 6: Seguro volta ao primeiro lugar, Ventura é ultrapassado e cai para terceiro
Ontem às 21:34
05:04
opinião
Agostinho Costa
"O coração do mundo já não só a Rússia, é a Rússia e a China". E Trump sabe que "a Gronelândia garante o controlo da rota do Ártico"
Ontem às 12:31
03:12
opinião
José Alberto Azeredo Lopes
Europeus "estão a preparar-se para engolir mais um elefante do temanho de um arranha-céus"
Ontem às 19:35
22:18
opinião
Marco Serronha
"Alguns já foram detetados na nossa zona económica exclusiva": esta é a rota por onde navegam atualmente os navios da frota "fantasma" russa
Ontem às 23:53
01:09
Imagens amadoras das ruas mostram o que o Irão não quer que se veja
9 jan, 11:38
01:32
Exclusivo CNN Portugal: Ruben Amorim regressa a Portugal depois de ser despedido do Manchester United
Ontem às 18:21
02:48
Pode haver uma crise financeira global?
5 jan, 18:15
04:39
opinião
José Alberto Azeredo Lopes
Uso do míssil Oreshnik no ataque russo contra a Ucrânia tem "um valor simbólico relativamente pífio"
9 jan, 23:08
00:37
JD Vance garante que este vídeo é a prova de que o agente do ICE foi atropelado antes do disparo fatal
9 jan, 20:15
05:57
opinião
Agostinho Costa
Oreshnik: ataque russo com "arma absoluta" serviu para Putin "mostrar a Zelensky que não está seguro no seu bunker"
9 jan, 11:18
07:58
opinião
José Pacheco Pereira
"António Vitorino não concorreu à Presidência porque sabia que lhe ia acontecer" o que aconteceu com os rendimentos de Marques Mendes
21 dez 2025, 23:30
15:36
opinião
Agostinho Costa
"Putin perguntou a Trump: 'Como é que os ucranianos sabiam onde estava?'". Agostinho Costa alerta: "Isto é mais que uma residência"
30 dez 2025, 15:16