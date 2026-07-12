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CNN Domingo 15H54 Breaking News

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Com Filipa Tojal. 

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Inflação "agressiva" encarece custo de vida na Rússia: como os ataques ucranianos estão a "aquecer" a economia russa

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"Luís Neves foi imprudente ao contratar uma empresa que tinha trabalhado para a PJ. É uma situação de conflito de interesses"

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«Prestianni? Não sabemos o que aconteceu, para azar dele, apareceu ali na hora errada»

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"Não devemos cair na ideia de que há uma guerra entre iguais. Os EUA continuam a ser um país muito mais poderoso do que o Irão"

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