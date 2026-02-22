FC Porto
2'
0 - 0
Rio Ave

CNN Domingo 15H30

Hoje às 15:30

Com Cátia Nobre.

03:18
opinião
João Ferreira Dias

"A Rússia não pode perder, mas não é por uma questão de território, é por uma questão de narrativa"

Há 29 min
11:58

Caso Epstein. "Distanciamento do rei de Inglaterra é irresponsável e muito danoso para a imagem da família real"

Há 29 min
03:45
opinião
Jorge Botelho Moniz

"Putin acredita que para ganhar força na mesa de negociações precisa de colocar a Ucrânia numa posição o mais delicada possível"

Há 29 min
02:07
opinião
José Carmo

A Rússia e a Ucrânia "estão presas numa incapacidade de mover os seus objetivos"

Há 1h e 16min
04:57

Há uma "disparidade ofensiva" nestes ataques: "Enquanto a Rússia atacou Kiev com 345 meios aéreos, a Ucrânia pôs no ar 100 drones"

Há 1h e 16min
03:04
opinião
Rolando Santos

"Estamos numa guerra de desgaste e resta saber qual é o primeiro lado a assumir que já não consegue suportar" o conflito

Há 1h e 17min
00:18

Claque do Sp. Braga abandona o dérbi ainda no início do jogo

Ontem às 20:56
18:54
opinião
Agostinho Costa

"Mais do que uma confrontação entre os EUA, Israel e o Irão, vai ser uma confrontação entre o Ocidente e a China"

20 fev, 16:18
09:29
opinião
Jorge Mendes

Mais meios a caminho do incêndio em Óbidos. Prioridade agora é "circunscrever" as chamas ao armazém

Há 3h e 3min
04:58
opinião
José Alberto Azeredo Lopes

Ucrânia "já não está tão mal como esteve" e "vemos a Rússia com dificuldade de reposição de capacidades"

Ontem às 21:05
02:37

"Destruição como há muito não se via na capital ucraniana". Rússia lança ataques massivos contra Kiev

Hoje às 11:07
02:40

Terrenos do futuro aeroporto de Lisboa totalmente alagados após as tempestades

19 fev, 20:45
06:39
opinião
Francisco Rodrigues dos Santos

Francisco Rodrigues dos Santos não acha que Luís Neves "tenha sido uma escolha sensata"

Ontem às 22:12
15:24
opinião
Rogério Alves

"Neste momento, Prestianni tem dois problemas": Rogério Alves

18 fev, 23:58
02:09
opinião
Paulo Dias

Luís Neves "não é este Deus todo que se tem vindo a endeusar"

Ontem às 21:11
02:30

Incêndio em Óbidos é "extremamente complicado" e ainda está longe da fase de rescaldo

Há 3h e 3min
00:56

Aí estão os aumentos: recibo de vencimento deste mês chega com bónus para a Função Pública

20 fev, 13:20
04:14

Vem aí muita chuva e "probabilidade de inundações". "O alerta já devia ter sido laranja"

1 fev, 10:26