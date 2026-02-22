TV
FC Porto
2'
0
-
0
Rio Ave
MAU TEMPO
reportagens
TRUMP
GUERRA
Ucrânia
Médio Oriente
CNN TRAVEL
CNN Domingo 15H30
Hoje às 15:30
Com Cátia Nobre.
Videos
03:18
opinião
João Ferreira Dias
"A Rússia não pode perder, mas não é por uma questão de território, é por uma questão de narrativa"
Há 29 min
11:58
Caso Epstein. "Distanciamento do rei de Inglaterra é irresponsável e muito danoso para a imagem da família real"
Há 29 min
03:45
opinião
Jorge Botelho Moniz
"Putin acredita que para ganhar força na mesa de negociações precisa de colocar a Ucrânia numa posição o mais delicada possível"
Há 29 min
02:07
opinião
José Carmo
A Rússia e a Ucrânia "estão presas numa incapacidade de mover os seus objetivos"
Há 1h e 16min
04:57
Há uma "disparidade ofensiva" nestes ataques: "Enquanto a Rússia atacou Kiev com 345 meios aéreos, a Ucrânia pôs no ar 100 drones"
Há 1h e 16min
03:04
opinião
Rolando Santos
"Estamos numa guerra de desgaste e resta saber qual é o primeiro lado a assumir que já não consegue suportar" o conflito
Há 1h e 17min
00:18
Claque do Sp. Braga abandona o dérbi ainda no início do jogo
Ontem às 20:56
18:54
opinião
Agostinho Costa
"Mais do que uma confrontação entre os EUA, Israel e o Irão, vai ser uma confrontação entre o Ocidente e a China"
20 fev, 16:18
09:29
opinião
Jorge Mendes
Mais meios a caminho do incêndio em Óbidos. Prioridade agora é "circunscrever" as chamas ao armazém
Há 3h e 3min
04:58
opinião
José Alberto Azeredo Lopes
Ucrânia "já não está tão mal como esteve" e "vemos a Rússia com dificuldade de reposição de capacidades"
Ontem às 21:05
02:37
"Destruição como há muito não se via na capital ucraniana". Rússia lança ataques massivos contra Kiev
Hoje às 11:07
02:40
Terrenos do futuro aeroporto de Lisboa totalmente alagados após as tempestades
19 fev, 20:45
06:39
opinião
Francisco Rodrigues dos Santos
Francisco Rodrigues dos Santos não acha que Luís Neves "tenha sido uma escolha sensata"
Ontem às 22:12
15:24
opinião
Rogério Alves
"Neste momento, Prestianni tem dois problemas": Rogério Alves
18 fev, 23:58
02:09
opinião
Paulo Dias
Luís Neves "não é este Deus todo que se tem vindo a endeusar"
Ontem às 21:11
02:30
Incêndio em Óbidos é "extremamente complicado" e ainda está longe da fase de rescaldo
Há 3h e 3min
00:56
Aí estão os aumentos: recibo de vencimento deste mês chega com bónus para a Função Pública
20 fev, 13:20
04:14
Vem aí muita chuva e "probabilidade de inundações". "O alerta já devia ter sido laranja"
1 fev, 10:26