Alverca
Finalizado
1 - 4
Sporting
Sp. Braga
Finalizado
1 - 2
FC Porto

CNN Domingo 15H30 - Breaking News - 22 de março de 2026

Hoje às 15:30

Com Filipa Tojal. 

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