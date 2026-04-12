TV
Videos
Guia TV
Programas
DIRETO
Pesquisar
Mundo
Europa
E.U.A.
Ásia
África
Brasil
Médio Oriente
Política
Presidenciais 2026
Governo
Partidos
Presidente Seguro
Factos Primeiro
Poder
Negócios
Economia
Dinheiro
Empresas
Imobiliário
Líderes
País
Crime e Justiça
Educação
Meteorologia
Saúde
Covid-19
Vida Saudável
Saúde Mental
Família
Amor e Sexo
Desporto
Benfica
FC Porto
Sporting
Liga
Seleção
Ronaldo
Champions
Desportos
Heróis
Artes
Música
Cinema
Teatro e Dança
Séries
Livros
Opinião
Colunistas
Comentadores
Estilo de Vida
Viagens
Gastronomia
Moda
Beleza
Tendências
Luxo
Automóvel
Futuro
Clima
Tecnologia
Ciência
Storytelling
TV
Videos
Guia TV
Programas
Podcasts
Live Events
Summit
International Summit
In Focus
Meet The CEO
Oeiras Education Forum
Todas as edições
Mais
Newsletters
Ficha Técnica
Branded Content
SIGA A CNN
Estoril
83'
1
-
3
FC Porto
ÚLTIMAS
VÍDEOS
GUERRA
Irão
Ucrânia
PODCAST
Fúria Épica
TRUMP
NEWSLETTER
CNN TRAVEL
CNN Domingo 15h30 - Breaking News - 12 de abril de 2026
Hoje às 15:30
Com Bruno Borges.
Videos
07:07
“Ninguém esperava que Orbán viesse tão cedo assumir a derrota”
Há 41 min
11:37
opinião
Margarida Davim
Como está o Governo de Portugal a investir na comunicação?
Há 57 min
01:38
Trump tem mais um projeto megalómano: um arco do triunfo
Há 1h e 23min
01:53
Desafio aceite. Pacheco Pereira e Ventura vão estar frente a frente
Há 1h e 25min
01:39
«Jogo bem conseguido, mas o resultado podia ter sido mais gordo»
Há 1h e 32min
02:28
«Gonçalo Moreira vai estar connosco na próxima pré-temporada»
Há 1h e 38min
Mais Videos
Mais Vistos
05:17
opinião
Catarina Carvalho
Há "factos escondidos" na declaração de Melania Trump que até envolvem uma pessoa que fala português
Ontem às 23:23
02:31
Chefias militares dos EUA terão ameaçado o Papa Leão XIV numa reunião no Pentágono: eis o que se sabe
Ontem às 14:08
04:19
Encontro entre EUA e Irão termina sem acordo: estas são agora as duas hipóteses "em cima da mesa" para o futuro do conflito
Hoje às 08:43
00:15
INSÓLITO: gato invade relvado a meio do E.Amadora-Sporting
Ontem às 21:14
05:48
opinião
Manuel Serrano
"A União Europeia não fez muito. Limitou-se a esperar que Orbán perdesse eleições"
Ontem às 21:30
00:59
30 minutos depois de regressarem à Terra, foi assim o resgate dos quatro astronautas envolvidos na missão Artemis II
Ontem às 08:17
02:32
"Vou fazer uma viagem, mas desta vez não vou voltar": Carta de despedida de criança brasileira com cancro terminal comove o mundo
Hoje às 13:48
02:00
opinião
Tiago André Lopes
"Já ouvimos a narrativa das minas seis vezes desde que a guerra começou. Já não cola"
Ontem às 17:15
06:48
"Não é verdade aquilo que a doutora Ana Abrunhosa disse"
Ontem às 20:08
06:30
O que se passou nas Lajes nas últimas noites "não augura nada de bom" para a guerra Irão-EUA
10 abr, 17:29
11:48
"A questão do urânio enriquecido transformou-se num irritante que é impossível deixar de lado"
Ontem às 22:56
04:48
opinião
Miguel Baumgartner
Kallas "deu uma nova machadada naquilo que era já a pouca credibilidade da política externa europeia" ao falar sobre o Médio Oriente
Hoje às 09:23