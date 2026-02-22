CNN Domingo 11H57

02:52
opinião
Jorge Saramago

Uma nova ronda de negociações trilaterais está a caminho, mas "o ano de 2026 não augura o fim da guerra na Ucrânia"

Há 6 min
01:54
opinião
Tiago André Lopes

Vem aí uma nova ronda de negociações trilaterais e "não é mau sinal" não serem conhecidos detalhes

Há 6 min
06:41
opinião
Comandante Paulo Santos

Incêndio em Óbidos: "O telhado com o calor deforma-se e cai. Seria suicídio os bombeiros estarem no interior"

Há 45 min
09:29
opinião
Jorge Mendes

Mais meios a caminho do incêndio em Óbidos. Prioridade agora é "circunscrever" as chamas ao armazém

Há 1h e 0min
02:30

Incêndio em Óbidos é "extremamente complicado" e ainda está longe da fase de rescaldo

Há 1h e 0min
01:14

VÍDEO: idosa ferida em desacatos entre polícia e adeptos do Sp. Braga

Há 2h e 8min
Mais Vistos

00:18

Claque do Sp. Braga abandona o dérbi ainda no início do jogo

Ontem às 20:56
18:54
opinião
Agostinho Costa

"Mais do que uma confrontação entre os EUA, Israel e o Irão, vai ser uma confrontação entre o Ocidente e a China"

20 fev, 16:18
04:58
opinião
José Alberto Azeredo Lopes

Ucrânia "já não está tão mal como esteve" e "vemos a Rússia com dificuldade de reposição de capacidades"

Ontem às 21:05
02:37

"Destruição como há muito não se via na capital ucraniana". Rússia lança ataques massivos contra Kiev

Hoje às 11:07
02:40

Terrenos do futuro aeroporto de Lisboa totalmente alagados após as tempestades

19 fev, 20:45
06:39
opinião
Francisco Rodrigues dos Santos

Francisco Rodrigues dos Santos não acha que Luís Neves "tenha sido uma escolha sensata"

Ontem às 22:12
15:24
opinião
Rogério Alves

"Neste momento, Prestianni tem dois problemas": Rogério Alves

18 fev, 23:58
03:03

Carro do casal desaparecido em Montemor-o-Velho filmado em direção a arrozal que estava alagado

17 fev, 22:58
00:56

Aí estão os aumentos: recibo de vencimento deste mês chega com bónus para a Função Pública

20 fev, 13:20
02:09
opinião
Paulo Dias

Luís Neves "não é este Deus todo que se tem vindo a endeusar"

Ontem às 21:11
04:14

Vem aí muita chuva e "probabilidade de inundações". "O alerta já devia ter sido laranja"

1 fev, 10:26
