Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

CNN Domingo 11H54

Hoje às 11:54

Com Andreia Palmeirim.

Videos

02:44
opinião
Daniela Melo

"Legalmente Trump não pode sair da NATO", mas "pode esvaziar" a organização

Há 28 min
01:30

"O sr. Presidente convidou-me e, portanto, eu vou com certeza": Marcelo aceita convite especial de Seguro

Há 36 min
03:41
opinião
Helena Ferro de Gouveia

"Com todos os defeitos que possam ter, os EUA estão do nosso lado". Um bom acordo com o Irão "é do interesse de todos nós"

Há 40 min
03:22
opinião
José Carmo

"Não pode ser aceitável que os EUA agora aceitem um acordo com o Irão parecido" com o de Obama

Há 48 min
00:17

Israel conquista castelo estratégico no sul do Líbano na incursão mais profunda em décadas

Há 1h e 28min
00:46

Mistério ao largo de Barcelona: baleia dá à costa em avançado estado de decomposição

Há 1h e 37min
Mais Videos

Mais Vistos

02:17

Foi agarrada e presa com fita cola pelo diretor de recursos humanos para cumprir uma ordem: aconteceu no Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental

Ontem às 20:13
18:21
opinião
Agostinho Costa

Se a Rússia quisesse atacar com um drone a Roménia "não atingiria um edifício": "Provavelmente foi desviado pela defesa aérea ucraniana"

Ontem às 22:57
03:27

Frio e aguaceiros: vem aí um "jato polar" que pode estragar as férias a muitos portugueses

Há 2h e 48min
09:27

"A coisa mais importante que nos foi dita hoje veio de Medvedev: o tempo do sono tranquilo acabou"

29 mai, 18:33
05:42
opinião
Tiago André Lopes

"Trump foi chamado ao confessionário e não confessou nada"

Ontem às 08:30
23:42

"Por dentro do escândalo Epstein": como um financista se tornou na cara de um dos casos mais mediáticos das últimas décadas

Ontem às 22:35
10:38
opinião
Daniela Melo

"É a primeira vez na história dos EUA que um presidente em funções processa a sua própria administração"

Ontem às 23:02
02:45
opinião
Helena Ferro de Gouveia

"No Irão já se começa a questionar a autoridade de Khamenei" - e isso "significa que situação interna é bastante complexa"

Ontem às 17:14
05:21
opinião
José Tomaz Castello Branco

"A informação que é levada para o Kremlin é uma história que os generais acreditam que o Kremlin quer ouvir"

Hoje às 14:48
01:51

Sistemas "Middle Strike": este é o segredo da Ucrânia que está a viabilizar os ataques em profundidade contra a Rússia

Há 2h e 25min
14:31

"Famílias como as outras". Como vivem as crianças adotadas por casais homossexuais em Portugal

Ontem às 08:00
07:47

Da prescrição às testemunhas que não existem: as estratégias mais criativas para anular multas

28 mai, 21:58