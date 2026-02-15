TV
CNN Domingo 11H54
Hoje às 11:54
Com Henrique Mateus.
10:45
Presidente da APA revela início dos trabalhos para o "fecho provisório da zona onde rompeu o dique na A1"
Há 12 min
02:37
opinião
José Alberto Azeredo Lopes
Discurso dos EUA na Conferência de Segurança deste ano só teve uma diferença: "Vance foi um grosseirão e Rubio foi educado"
Há 1h e 5min
03:41
opinião
Manuel Serrano
"Os EUA já decidiram o que querem": uma União Europeia "vassala"
Há 1h e 6min
02:23
Mau tempo: "Ainda há muitas pessoas em situação problemática e não há profissionais disponíveis suficientes"
Há 1h e 20min
09:08
“Insulto à grandeza dos EUA é fazer vídeos de um ex-presidente a fazer de macaco”. Bad Bunny expressou “mensagem de felicidade e amor”
Há 1h e 27min
04:33
Antigo presidente do LNEC alerta para o risco de todas as "infraestruturas em áreas inundadas ou em solos altamente saturados"
Há 1h e 27min
00:08
Forças Armadas resgatam raposa da água em Ereira
13 fev, 19:20
03:34
A Força Aérea filmou de cima esta parte de Portugal - veja e encontre você um adjetivo apropriado
13 fev, 08:44
05:32
"Este saco pode salvar vidas. Leva contigo, todos os dias": Cruz Vermelha lança kit de emergência para o mau tempo mas não só
13 fev, 15:26
07:22
Depois das tempestades, o sol: a partir de quinta-feira "todo o território nacional terá temperaturas verdadeiramente primaveris"
Hoje às 10:58
04:43
opinião
José Alberto Azeredo Lopes
"Ninguém reconhece Ursula von der Leyen, está um falcão como eu nunca vi"
Ontem às 19:54
03:19
"Maga Face": a tendência estética que está a virar moda no círculo próximo de Trump
Ontem às 21:33
00:30
Um homem puxa uma corda e depois há uma explosão: Rússia mostra imagens da linha da frente
13 fev, 08:14
07:33
Casal saiu para consulta em Coimbra e nunca mais voltou. Cinco dias depois "é um mistério que aqui paira"
Hoje às 10:38
09:35
"Se a barragem da Aguieira não conseguir armazenar mais água, voltamos à situação de há 40 anos"
13 fev, 14:33
02:41
Insultos e confrontos em pleno Congresso: como a procuradora-geral dos EUA defendeu Trump no caso Epstein
Ontem às 22:53
04:16
"Não aparecer o carro, já por si, é um pouco estranho". GNR alargou o perímetro das buscas e usa drones para encontrar casal desaparecido em Montemor-o-Velho
Hoje às 13:40
01:07
Marcelo revela WhatsApp que recebeu de Ventura e que Seguro "não conhece o número de telefone" do Presidente
6 fev, 15:32