TV
Videos
Guia TV
Programas
DIRETO
Pesquisar
Mundo
Europa
E.U.A.
Ásia
África
Brasil
Médio Oriente
Política
Presidenciais 2026
Governo
Partidos
Presidente Seguro
Factos Primeiro
Poder
Negócios
Economia
Dinheiro
Empresas
Imobiliário
Líderes
País
Crime e Justiça
Educação
Meteorologia
Saúde
Covid-19
Vida Saudável
Saúde Mental
Família
Amor e Sexo
Desporto
Benfica
FC Porto
Sporting
Liga
Seleção
Ronaldo
Champions
Desportos
Heróis
Artes
Música
Cinema
Teatro e Dança
Séries
Livros
Opinião
Colunistas
Comentadores
Estilo de Vida
Viagens
Gastronomia
Moda
Beleza
Tendências
Luxo
Automóvel
Futuro
Clima
Tecnologia
Ciência
Storytelling
TV
Videos
Guia TV
Programas
Podcasts
Live Events
Summit
International Summit
In Focus
Meet The CEO
Oeiras Education Forum
Todas as edições
Mais
Newsletters
Ficha Técnica
Branded Content
SIGA A CNN
ÚLTIMAS
VÍDEOS
GUERRA
Irão
Ucrânia
PODCAST
Fúria Épica
TRUMP
NEWSLETTER
CNN TRAVEL
CNN Domingo 11h54 - 5 de Abril de 2025
Hoje às 11:54
Com Andreia Palmeirim
Videos
05:09
opinião
José Alberto Azeredo Lopes
"Resgate do piloto vai dar um grande impulso a Donald Trump"
Há 8 min
15:46
"Hoje as pessoas não estão à procura de informação. Estamos permanentemente a ser bombardeados com informação de todas as qualidades"
Há 13 min
26:03
Trump sofreu "uma derrota" no Irão: “Ele garantia que o espaço aéreo estava completamente controlado e, no entanto, aparelhos sofisticados estão a ser abatidos”
Há 32 min
16:48
"Os EUA têm uma dificuldade em relação ao Irão: o Irão não tem imprensa livre"
Há 1h e 0min
06:32
Trump "confunde o mundo com um reality show e o inimigo com o comprador de uma casa"
Há 1h e 6min
12:11
opinião
Margarida Davim
O que está em causa com uma potencial alteração da Constituição?
Há 1h e 7min
Mais Videos
Mais Vistos
15:21
opinião
Agostinho Costa
"Trump é um homem que não devemos levar a sério, mas temos de estar atentos. Tem Netanyahu ao seu lado" e "poderá estar encostado à parede"
Ontem às 22:44
06:32
opinião
Jorge Saramago
Localização, proteção e extração: foi assim a operação de resgate "contra o tempo" realizada pelos EUA
Hoje às 10:46
02:43
Navio francês foi o primeiro navio ocidental a atravessar o Estreito de Ormuz. Como?
Ontem às 18:52
03:42
Agora é o Irão, mas Portugal já foi dono e senhor de Ormuz
Ontem às 20:24
03:07
"Já foram abatidos 17 drones MQ-9 Reaper e nunca foi notícia. Quando temos o fator humano a fasquia é diferente"
3 abr, 23:17
03:14
opinião
Arnaut Moreira
Trump fez uma jogada "extraordinariamente interessante" e conseguiu "cinco ou seis coisas com uma curta frase"
23 mar, 23:18
01:45
Faz ataques de precisão a longa distância e lança bombas guiadas: este é o caça abatido pelo Irão
Ontem às 08:59
02:29
opinião
Manuel Serrano
"O habitual é Donald Trump emitir ultimatos durante o fim de semana e depois, quando abrem os mercados, recua"
Ontem às 20:30
02:24
Polígrafo. É legal comprar botijas de gás em Espanha e trazê-las para Portugal?
3 abr, 21:50
02:10
Trump enviou "dezenas de aviões equipados com as armas mais letais do mundo" para resgatar soldado americano
Hoje às 12:19
38:33
À beira da morte fez um pedido à mulher e depois aconteceu um milagre. Recorde uma das últimas entrevistas de Morais Sarmento
7 mar, 19:25
16:00
Há portugueses ilegais a viver na Califórnia mas "não é só o imigrante que não tem documentos que está com medo do ICE"
Ontem às 23:44