CNN Domingo 09H54

Videos
06:26
Adolescentes e os telemóveis. "Estamos a falar de jovens que já faziam uso, a proibição vai ser um pouco complicada"
Há 4 min
02:37
"Destruição como há muito não se via na capital ucraniana". Rússia lança ataques massivos contra Kiev
Há 1h e 38min
04:47
"Ora chuva, ora dias de sol". Mau tempo foi embora, mas vai haver aguaceiros pontuais
Há 1h e 40min
00:43
"Ucrânia fará tudo o que for necessário". Zelensky pressiona por nova ronda de negociações
Há 1h e 43min
00:20
"Não vamos baixar a cabeça". Irão segue desafiante perante ameaças de ataque dos EUA
Há 1h e 45min
00:47
Após tempestade Kristin, "tem de haver priorização da limpeza das florestas"
Há 1h e 48min
Mais Videos
Mais Vistos
18:54
opinião
Agostinho Costa
"Mais do que uma confrontação entre os EUA, Israel e o Irão, vai ser uma confrontação entre o Ocidente e a China"
20 fev, 16:18
00:18
Claque do Sp. Braga abandona o dérbi ainda no início do jogo
Ontem às 20:56
02:40
Terrenos do futuro aeroporto de Lisboa totalmente alagados após as tempestades
19 fev, 20:45
04:58
opinião
José Alberto Azeredo Lopes
Ucrânia "já não está tão mal como esteve" e "vemos a Rússia com dificuldade de reposição de capacidades"
Ontem às 21:05
03:03
Carro do casal desaparecido em Montemor-o-Velho filmado em direção a arrozal que estava alagado
17 fev, 22:58
00:56
Aí estão os aumentos: recibo de vencimento deste mês chega com bónus para a Função Pública
20 fev, 13:20
15:24
opinião
Rogério Alves
"Neste momento, Prestianni tem dois problemas": Rogério Alves
18 fev, 23:58
06:39
opinião
Francisco Rodrigues dos Santos
Francisco Rodrigues dos Santos não acha que Luís Neves "tenha sido uma escolha sensata"
Ontem às 22:12
04:14
Vem aí muita chuva e "probabilidade de inundações". "O alerta já devia ter sido laranja"
1 fev, 10:26
02:09
opinião
Paulo Dias
Luís Neves "não é este Deus todo que se tem vindo a endeusar"
Ontem às 21:11
14:06
opinião
Miguel Sousa Tavares
Porque ninguém fez aquela pergunta a Montenegro? 5.ª Coluna na íntegra
19 fev, 22:53
04:11
Momentos de pânico: ficou assim a casa onde ocorreu um incêndio em Cascais
20 fev, 14:04