CNN Breaking News emissão contínua 15H-18H

Videos

18:44

O discurso de António José Seguro na íntegra após vencer as presidenciais

Há 34 min
01:06

"A minha mulher é uma empresária independente, uma mulher com vida própria, e eu respeito muito isso": Seguro

Há 1h e 18min
02:53

Seguro revela o que vai fazer ao cartão de militante do PS quando tomar posse como Presidente da República

Há 1h e 22min
01:04

"Não falarei por tudo e por nada mas, quando falar, será para defender o interesse público"

Há 1h e 22min
00:08

"Quanto à duração da legislatura, não será por mim que ela será interrompida"

Há 1h e 24min
00:25

"Não serei oposição, serei exigência": António José Seguro

Há 1h e 28min
Mais Videos

Mais Vistos

03:43

Solo abate em Fernão Ferro e provoca danos em duas viaturas

7 fev, 15:12
05:18

"Para domingo é esperada uma melhoria temporária" do estado do tempo - mas há "más notícias" para a próxima semana

7 fev, 11:19
25:52

"A inteligência artificial pode ser um fenómeno transitório, mas está a criar ansiedade, sobretudos nos trabalhadores blue collar"

7 fev, 22:31
04:37

"Tenham cuidado. As pessoas estão a ser levadas para a linha da frente"

Ontem às 14:55
07:01
opinião
Diana Soller

"A Rússia aceitou algumas coisas que seriam impensáveis há dois ou três meses"

Ontem às 14:39
00:58

Imagens mostram Estrada Nacional 378 completamente inundada em Fernão Ferro

7 fev, 11:37
00:40

Seguro cumpriu o serviço militar obrigatório? Candidato responde

6 fev, 22:18
03:47

"Não foi possível tirar as pessoas preventivamente. Foi inesperado": 26 moradores retirados das habitações após derrocada na Costa de Caparica

7 fev, 14:51
03:06
opinião
Pedro Adão e Silva

"Uma derrota de André Ventura será transformada numa dúvida sobre a forma como as eleições decorreram"

5 fev, 23:35
02:51
opinião
Miguel Sousa Tavares

"Montenegro não tem nada para dizer. O homem não se enxerga": Miguel Sousa Tavares

Há 3h e 40min
03:47

Porque é importante ter um seguro contra um "evento catastrófico"? Como funcionam estes seguros e quanto custam?

Ontem às 14:01
01:07

Marcelo revela WhatsApp que recebeu de Ventura e que Seguro "não conhece o número de telefone" do Presidente

6 fev, 15:32