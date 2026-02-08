TV
ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS 2026
Veja aqui os resultados na sua freguesia, no seu concelho, no seu distrito, na emigração
ÚLTIMAS
VÍDEOS
PRESIDENCIAIS
veja todos os resultados
comparador 1.ª volta / 2.ª volta
MAU TEMPO
TRUMP
GUERRA
Ucrânia
Médio Oriente
CNN TRAVEL
CNN Breaking News emissão contínua 15H-18H
Ontem às 14:54
Com Pedro Bello Moraes e Rita Rodrigues.
18:44
O discurso de António José Seguro na íntegra após vencer as presidenciais
Há 34 min
01:06
"A minha mulher é uma empresária independente, uma mulher com vida própria, e eu respeito muito isso": Seguro
Há 1h e 18min
02:53
Seguro revela o que vai fazer ao cartão de militante do PS quando tomar posse como Presidente da República
Há 1h e 22min
01:04
"Não falarei por tudo e por nada mas, quando falar, será para defender o interesse público"
Há 1h e 22min
00:08
"Quanto à duração da legislatura, não será por mim que ela será interrompida"
Há 1h e 24min
00:25
"Não serei oposição, serei exigência": António José Seguro
Há 1h e 28min
03:43
Solo abate em Fernão Ferro e provoca danos em duas viaturas
7 fev, 15:12
05:18
"Para domingo é esperada uma melhoria temporária" do estado do tempo - mas há "más notícias" para a próxima semana
7 fev, 11:19
25:52
"A inteligência artificial pode ser um fenómeno transitório, mas está a criar ansiedade, sobretudos nos trabalhadores blue collar"
7 fev, 22:31
04:37
"Tenham cuidado. As pessoas estão a ser levadas para a linha da frente"
Ontem às 14:55
07:01
opinião
Diana Soller
"A Rússia aceitou algumas coisas que seriam impensáveis há dois ou três meses"
Ontem às 14:39
00:58
Imagens mostram Estrada Nacional 378 completamente inundada em Fernão Ferro
7 fev, 11:37
00:40
Seguro cumpriu o serviço militar obrigatório? Candidato responde
6 fev, 22:18
03:47
"Não foi possível tirar as pessoas preventivamente. Foi inesperado": 26 moradores retirados das habitações após derrocada na Costa de Caparica
7 fev, 14:51
03:06
opinião
Pedro Adão e Silva
"Uma derrota de André Ventura será transformada numa dúvida sobre a forma como as eleições decorreram"
5 fev, 23:35
02:51
opinião
Miguel Sousa Tavares
"Montenegro não tem nada para dizer. O homem não se enxerga": Miguel Sousa Tavares
Há 3h e 40min
03:47
Porque é importante ter um seguro contra um "evento catastrófico"? Como funcionam estes seguros e quanto custam?
Ontem às 14:01
01:07
Marcelo revela WhatsApp que recebeu de Ventura e que Seguro "não conhece o número de telefone" do Presidente
6 fev, 15:32