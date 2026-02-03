CNN Breaking News - 3 de fevereiro de 2026

Ontem às 14:56

Com Pedro Bello Moraes.

06:46

"A resiliência do edificado não está preparada para este tipo de fenómenos"

Há 18 min
08:10

"É preciso criar mais resiliência nas redes elétrica e de telecomunicações"

Há 18 min
01:46

Mar galga o areal e coloca Algarve sob alerta laranja. "Ainda não há populações ou casas em risco"

Há 18 min
02:50

Castelo do Bode descarrega até 2 mil m³ por segundo para conter cheia no Tejo

Há 18 min
02:10

Ribeira da Laje: perigo de novas inundações "mais real" entre as 10:40 e 17:00

Há 1h e 4min
03:57

Rajadas de 200 km/h destroem florestas em Pombal e Ourém

Há 1h e 4min
03:32

Momento "raro" na Barragem de Castelo de Bode

Ontem às 12:51
00:32

As imagens que mostram o resgate de uma família após ato heroico do filho de 13 anos

Hoje às 00:08
01:04

Imagens mostram a força da água em Oeiras num curso à beira de transbordar

Ontem às 22:21
02:10

"Nada" indica que o dique "vá rebentar" mas estas imagens do Mondego estão a assustar Coimbra

Ontem às 21:41
02:20

Tempestade Leonardo traz muita chuva e vento forte mas "não é expectável que atinja a intensidade das rajadas da depressão Kristin"

Ontem às 15:01
04:32

Palmira é emigrante em França, a sua casa em Ourém ficou inabitável. Veio no primeiro voo possível para ver os estragos

2 fev, 17:34
00:46

A imagem diz tudo: está tanto frio na Europa que o mar até congelou

2 fev, 16:45
02:21

Primeiro um barulho assustador, depois o vazio: a imagem que mostra a força da tempestade na primeira pessoa

Ontem às 21:22
03:34

Portugal passa a estar em estado de prontidão máximo por causa do mau tempo

Ontem às 18:36
00:53

Em câmara lenta e tudo. Europa mostra como se está a preparar para um possível ataque da Rússia

Ontem às 18:02
07:16

"Trump está aflito porque, desta vez, foi morta uma pessoa que tinha uma arma de fogo legal"

27 jan, 17:28
01:02

Arranha-céus a arder: a imagem que ilustra o pior ataque do ano na Ucrânia

Ontem às 18:07