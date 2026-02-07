CNN Breaking News 22H11 - 7 de fevereiro de 2026

Ontem às 22:11

Com Ana Sofia Cardoso

08:43
opinião
José Tomaz Castello Branco

Irão: "Esta discussão chega demasiado tarde, porque o cenário nuclear já existe na região"

Há 27 min
02:48

Trump reafirma a possibilidade de uma ação militar no Irão: "As consequências podem ser muito graves"

Há 35 min
02:24

"Lasers" são a arma mais eficaz e económica para combater os "drones"

Há 38 min
04:37

"Tenham cuidado. As pessoas estão a ser levadas para a linha da frente"

Há 41 min
09:47
opinião
Marco Serronha

"Esta é uma guerra de atrição, com uma progressão lentíssima mas com um elevadíssimo número de baixas"

Há 45 min
01:57

Israel quer "limitar o alcance dos mísseis balísticos do Irão para 300 quilómetros"

Há 54 min
03:43

Solo abate em Fernão Ferro e provoca danos em duas viaturas

Ontem às 15:12
05:18

"Para domingo é esperada uma melhoria temporária" do estado do tempo - mas há "más notícias" para a próxima semana

Ontem às 11:19
00:58

Imagens mostram Estrada Nacional 378 completamente inundada em Fernão Ferro

Ontem às 11:37
06:44

Depressão Marta vai aproximar-se do sul de Lisboa e "vai começar com muita precipitação"

Ontem às 00:15
06:20

"Se rebenta o dique, ninguém tira dali nada": Muge em alerta

Ontem às 18:51
01:07

Marcelo revela WhatsApp que recebeu de Ventura e que Seguro "não conhece o número de telefone" do Presidente

6 fev, 15:32
00:40

Seguro cumpriu o serviço militar obrigatório? Candidato responde

6 fev, 22:18
25:52

"A inteligência artificial pode ser um fenómeno transitório, mas está a criar ansiedade, sobretudos nos trabalhadores blue collar"

Ontem às 22:31
01:28

Contra todos os avisos, este homem decidiu enfrentar a força da água sozinho em Espanha

6 fev, 18:37
04:08

Foi neste estado que ficou o bar da praia fluvial do Alamal com a chegada da depressão Marta

Ontem às 15:44
07:16

"Trump está aflito porque, desta vez, foi morta uma pessoa que tinha uma arma de fogo legal"

27 jan, 17:28
02:28

"Estamos num ponto muito crítico": chuva intensa em Coimbra preocupa autoridades devido à subida do rio Mondego

Ontem às 08:53