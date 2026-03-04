CNN Breaking News - 1H58 - 4 de março de 2026

Hoje às 01:58

Com Bruno Borges.

01:33

Mísseis balísticos, mísseis de cruzeiro e drones suicidas: estas são as armas que o Irão está a usar

Há 6 min
07:49

"O aumento do preço do gás vai refletir-se na eletricidade, o do petróleo no gasóleo e na gasolina. E depois vão afetar todos os outros produtos"

Há 7 min
05:02

Soluções Legais: há restriçõs para negócios com cidadãos iranianos?

Há 7 min
05:07

"Cada vez mais é evidente que os Estados Unidos entraram nisto sem um plano"

Há 7 min
05:33
opinião
José Correia Guedes

Como se viaja de avião quando há bombas e mísseis? José Correia Guedes ajuda a perceber

Há 7 min
12:31
opinião
Agostinho Costa

"O Irão tem ainda aeronaves do tempo do Xá e agora está a receber novos equipamentos da Rússia e da China"

Há 8 min
07:36
opinião
Marco Serronha

"Só há uma solução" para o conflito no Irão - e passa pelo uso de um dos melhores aviões do mundo

Ontem às 09:48
09:53
opinião
Tiago André Lopes

"A ideia de que o Irão estava muito fragilizado está a ser destruída a cada hora que passa"

2 mar, 11:05
29:08
opinião
Agostinho Costa

Não vale a pena Macron meter-se "em bicos de pés". Para Agostinho Costa, Paris não vai ser "a capital da Europa"

Ontem às 15:54
00:46

Túneis de drones: as imagens ameaçadoras que o Irão acaba de divulgar

2 mar, 07:45
04:10
opinião
Agostinho Costa

Agostinho Costa diz que Trump foi avisado pela CIA de que a capacidade norte-americana para "alimentar" ataque ao Irão "não era brilhante"

28 fev, 12:37
02:02

Televisão iraniana divulga imagens do último adeus das meninas que morreram num ataque a uma escola

Ontem às 12:38
03:52
opinião
Agostinho Costa

"Quando Donald Trump fala em quatro ou cinco semanas de guerra, está a pensar na ida à China"

Ontem às 23:50
24:53
opinião
Miguel Sousa Tavares

"O homem que teve nas mãos uma oportunidade histórica de fazer reformas, não fez nada. Não sei que autoridade tem para o exigir"

26 fev, 23:47
05:08

"Após a resposta de Trump, Pedro Sánchez encostou-se imediatamente à União Europeia"

Ontem às 20:12
11:14
opinião
Agostinho Costa

Golfo conta com a proteção dos EUA e o Irão "quer provar que isso vale muito pouco"

2 mar, 12:34
01:12

O momento em que um caça cai nos céus do Kuwait e o piloto ativa o paraquedas

2 mar, 07:52
00:11

O momento em que Israel destrói caças iranianos que se preparavam para descolar

1 mar, 16:30