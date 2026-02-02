CNN Breaking News - 18H20 - 2 de fevereiro de 2026

Ontem às 18:20

Com Rita Rodrigues.

02:53

O Governo demorou a responder à tempestade? Esta foi a cronologia dos acontecimentos

Há 19 min
01:42

Fábricas paradas na Marinha Grande aguardam apoios do Governo para voltar a produzir

Há 40 min
05:33

Perante a multiplicação de fenómenos extremos, "os operadores vão ter de começar a aumentar a sua capacidade de manter as suas redes móveis"

Há 53 min
05:25

"O que vem aí será ainda pior": descargas de barragens espanholas podem agravar a situação

Há 55 min
03:44

"Ficámos sem telhado": uma semana depois, Martim tenta salvar o que sobrou da sua casa

Há 55 min
03:07

"Está a chover dentro da minha casa como se fosse a rua"

Há 1h e 26min
00:46

A imagem diz tudo: está tanto frio na Europa que o mar até congelou

Ontem às 16:45
05:17

Foi neste estado que ficaram cinco prédios depois da queda de uma grua com cerca de 45 metros na Figueira da Foz

Ontem às 08:57
04:32

Palmira é emigrante em França, a sua casa em Ourém ficou inabitável. Veio no primeiro voo possível para ver os estragos

Ontem às 17:34
01:56

Rio Tejo galga margens em Constância e submerge cerca de cinco metros da zona ribeirinha

Ontem às 03:26
07:16

"Trump está aflito porque, desta vez, foi morta uma pessoa que tinha uma arma de fogo legal"

27 jan, 17:28
02:33

Visita de Nuno Melo a Leiria revolta moradores: população acusa Exército de só "posar para a fotografia"

Ontem às 12:58
00:21

Rui Calafate recorre a um ensinamento da primária para explicar a Montenegro o que deve fazer com a ministra da Administração Interna

Ontem às 19:04
08:24

Coimbra começa a preparar possível evacuação: barragem da Aguieira está "completamente cheia"

31 jan, 11:25
10:03

Praticamente todo o país sob avisos de alerta devido a previsões de cheias: estas são as localidades mais críticas

Ontem às 14:31
02:00

"O grande temporal chegou" a Alcácer do Sal, com rajadas perto dos 100 km/h

Ontem às 03:34
47:42

A entrevista a André Ventura na íntegra

30 jan, 22:50
14:18

Marcelo foi explicar ao Papa "o fundamental para ele perceber o que se está a passar em Portugal"

Ontem às 13:40