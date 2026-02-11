CNN Breaking News - 18H - 11 de fevereiro de 2026

Ontem às 17:57

Com Rita Rodrigues.

Videos

03:27

Em Leiria pedem-se outros apoios: "Se as empresas já estão numa situação difícil, não podem endividar-se"

Há 33 min
04:56

Engenheiros avisaram para o risco nos diques: "A principal recomendação era a manutenção que não existia. Isto é quase trágico"

Há 34 min
02:33

"Nunca tive tanta água aqui à volta": nos últimos dias, esta casa já esteve três vezes inundada

Há 34 min
00:55

"Tem de ser dito sem rodeios. Pelo menos, semanas". Governo e a reabertura da A1

Há 37 min
01:28

Deslizamento de terras em plena A5: principal ligação entre Lisboa e Cascais está assim

Há 38 min
03:31

"É normal ter medo e ansiedade depois de uma catástrofe natural"

Há 38 min
Mais Videos

Mais Vistos

06:17

As imagens do colapso de dique no rio Mondego perto de Coimbra

Ontem às 19:08
06:43

"Tu, vergonha, és capaz das coisas mais inadmissíveis". A mensagem de Rui Santos após o Clássico entre FC Porto e Sporting

Ontem às 09:23
00:28

Derrocada condiciona trânsito na A5 no sentido Lisboa-Cascais

Ontem às 17:31
02:41

Ruiu: as imagens de drone que permitem perceber o que aconteceu na A1 em Coimbra

Há 2h e 31min
04:49

"Rutura da A1 surpreende-me muito. Custa-me a compreender como a principal autoestrada do país apresenta uma rutura deste tipo"

Hoje às 00:09
02:09

Grande massa de terra embate em prédio na Costa de Caparica, população retirada

Ontem às 10:20
04:29

Derrocada no centro de Coimbra: mercado municipal fechado

Ontem às 11:51
01:57

"Rio Mondego corre a uma velocidade estonteante": o que se sabe depois de dique colapsar em Coimbra

Ontem às 19:20
02:41

Esta pedra mostra como a água se pode tornar um grande problema em Montemor-o-Velho

Ontem às 08:55
07:01

Arrume o guarda-chuva, tire a fatiota do armário: "Espera-se um Carnaval mais soalheiro"

Ontem às 12:16
03:20

Este é o Rodrigo, 9 anos, emocionou o país com um telefonema para o 112: falámos com ele, que agora tem uma medalha

Ontem às 14:08
06:15

"O pior já passou em termos de precipitação mais intensa" - e sábado traz boas notícias

Ontem às 09:45