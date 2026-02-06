TV
CNN Breaking News 16H30 - 6 de fevereiro de 2026
Ontem às 16:30
Com Rita Rodrigues
Videos
03:41
"Perante situações de tempestade, é impossível conseguir uma reposição em tempo útil do funcionamento do sistema elétrico. Caíram milhares de postes"
Há 6 min
01:04
Mourinho: «Clássico? Gostava que o primeiro lugar perdesse»
Há 18 min
04:28
"Prejuízo pode ir de 80 a 100 mil euros": cheias em Bragança afetam vários terrenos agrícolas
Há 19 min
02:22
«Se não ganharmos amanhã o jogo de segunda-feira passa a ter um significado reduzido»
Há 20 min
12:47
"Mais de 1.650 empresas já recorreram às linhas de crédito que estão abertas para a construção", revela Montenegro de visita ao Peso da Régua
Há 32 min
02:19
Inundação em Fernão Ferro obriga viaturas a serem rebocadas da EN378
Há 34 min
Mais Videos
Mais Vistos
04:07
Depressão Marta entra em Portugal pela costa Oeste a partir das 04:00 deste sábado. Veja as previsões para as próximas horas
Ontem às 10:04
01:07
Marcelo revela WhatsApp que recebeu de Ventura e que Seguro "não conhece o número de telefone" do Presidente
Ontem às 15:32
02:14
O momento em que Fernando Madureira saiu em liberdade
Ontem às 18:18
04:05
A ponte D. Luís diz tudo: chove muito no Porto
5 fev, 00:36
06:44
Depressão Marta vai aproximar-se do sul de Lisboa e "vai começar com muita precipitação"
Hoje às 00:15
01:46
Tracking poll: este é o resultado do último dia da sondagem diária
Ontem às 20:51
01:39
É o dia mais difícil no Porto e autoridades vigiam a subida da água na Ribeira
5 fev, 17:34
00:40
Seguro cumpriu o serviço militar obrigatório? Candidato responde
Ontem às 22:18
02:44
"Parece tudo rio Tejo, mas não é": as imagens "impressionantes" da cheia em Santarém
Ontem às 12:14
01:11
As imagens do poderoso míssil que o Irão diz ter sido movido
5 fev, 22:31
07:16
"Trump está aflito porque, desta vez, foi morta uma pessoa que tinha uma arma de fogo legal"
27 jan, 17:28
01:28
Contra todos os avisos, este homem decidiu enfrentar a força da água sozinho em Espanha
Ontem às 18:37