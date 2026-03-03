CNN Breaking News - 16H - 3 de março de 2026

Ontem às 15:56

Com Pedro Bello Moraes e Rita Rodrigues.

00:31

Trump: "Estávamos a negociar com estes lunáticos e eu achava que eles iam atacar primeiro"

Há 1h e 19min
02:51

"Isto é a vida normal. Não se sabe quando vai acontecer": emissão da CNN interrompida por sirenes de alerta em Telavive

Há 1h e 19min
14:21

PSP e GNR em operação conjunta na Cova Moura: procuram armas e suspeitos de homicídio

Há 1h e 32min
06:53

"Chipre sempre foi um ponto estratégico e por isso as bases militares britânicas mantêm-se aqui"

Há 1h e 32min
02:36

Israel reforça a sua posição militar no sul do Líbano e já atingiu 250 alvos

Há 1h e 32min
03:53:39

CNN Breaking News - 1H58 - 4 de março de 2026

Hoje às 01:58
07:36
Marco Serronha

"Só há uma solução" para o conflito no Irão - e passa pelo uso de um dos melhores aviões do mundo

Ontem às 09:48
09:53
Tiago André Lopes

"A ideia de que o Irão estava muito fragilizado está a ser destruída a cada hora que passa"

2 mar, 11:05
29:08
Agostinho Costa

Não vale a pena Macron meter-se "em bicos de pés". Para Agostinho Costa, Paris não vai ser "a capital da Europa"

Ontem às 15:54
00:46

Túneis de drones: as imagens ameaçadoras que o Irão acaba de divulgar

2 mar, 07:45
04:10
Agostinho Costa

Agostinho Costa diz que Trump foi avisado pela CIA de que a capacidade norte-americana para "alimentar" ataque ao Irão "não era brilhante"

28 fev, 12:37
02:02

Televisão iraniana divulga imagens do último adeus das meninas que morreram num ataque a uma escola

Ontem às 12:38
03:52
Agostinho Costa

"Quando Donald Trump fala em quatro ou cinco semanas de guerra, está a pensar na ida à China"

Ontem às 23:50
24:53
Miguel Sousa Tavares

"O homem que teve nas mãos uma oportunidade histórica de fazer reformas, não fez nada. Não sei que autoridade tem para o exigir"

26 fev, 23:47
05:08

"Após a resposta de Trump, Pedro Sánchez encostou-se imediatamente à União Europeia"

Ontem às 20:12
11:14
Agostinho Costa

Golfo conta com a proteção dos EUA e o Irão "quer provar que isso vale muito pouco"

2 mar, 12:34
01:12

O momento em que um caça cai nos céus do Kuwait e o piloto ativa o paraquedas

2 mar, 07:52
00:11

O momento em que Israel destrói caças iranianos que se preparavam para descolar

1 mar, 16:30