CNN Breaking News - 16H - 2 de março de 2026

Ontem às 15:56

Com Rita Rodrigues e Pedro Bello Moraes.

Videos

04:59
opinião
João Fernando Ramos

Irão está a atingir "a linguagem que Donald Trump entende melhor": "o dinheiro"

Há 33 min
04:03

Portugueses sentem que governo dos Emirados "está a defender bem o país". Por isso, não querem sair

Há 33 min
04:46

"Se chegarem várias imagens de soldados mortos aos EUA, Trump não terá muito tempo para manter a guerra"

Há 33 min
04:59

"89 milhões [de iranianos] estão felizes. Estavam a viver num cativeiro"

Há 33 min
07:36

"Só há uma solução" para o conflito no Irão - e passa pelo uso de um dos melhores aviões do mundo

Há 1h e 23min
06:09

Estados Unidos têm uma razão "muito forte" para "condicionar o acesso a recursos essenciais" à China 

Há 1h e 24min
Mais Videos

Mais Vistos

01:12

O momento em que um caça cai nos céus do Kuwait e o piloto ativa o paraquedas

Ontem às 07:52
09:53
opinião
Tiago André Lopes

"A ideia de que o Irão estava muito fragilizado está a ser destruída a cada hora que passa"

Ontem às 11:05
00:46

Túneis de drones: as imagens ameaçadoras que o Irão acaba de divulgar

Ontem às 07:45
00:11

O momento em que Israel destrói caças iranianos que se preparavam para descolar

1 mar, 16:30
04:10
opinião
Agostinho Costa

Agostinho Costa diz que Trump foi avisado pela CIA de que a capacidade norte-americana para "alimentar" ataque ao Irão "não era brilhante"

28 fev, 12:37
00:40

O momento em que a CNN apanhou um drone iraniano em pleno voo

Ontem às 13:00
11:14
opinião
Agostinho Costa

Golfo conta com a proteção dos EUA e o Irão "quer provar que isso vale muito pouco"

Ontem às 12:34
09:12

Agostinho Costa diz que Irão vai procurar explorar esta vulnerabilidade dos EUA

1 mar, 20:46
00:41

Webcam gravou tudo: as luzes nos céus de Chipre durante um ataque do Irão a uma base europeia

Ontem às 16:41
24:53
opinião
Miguel Sousa Tavares

"O homem que teve nas mãos uma oportunidade histórica de fazer reformas, não fez nada. Não sei que autoridade tem para o exigir"

26 fev, 23:47
03:09
opinião
José Carmo

"A capacidade israelita de, inclusive, tirar fotos ao corpo de Ali Khamenei é uma coisa fabulosa"

1 mar, 11:40
05:49

Os sinais desta doença "passam despercebidos" e são estes os sintomas a que tem de estar atento

Ontem às 11:52