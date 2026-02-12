TV
CNN Breaking News - 16H - 12 de fevereiro de 2026
Ontem às 15:56
Com Rita Rodrigues.
Videos
08:30
"Os danos que vemos agora [nos diques] são irreversíveis e o que se está a fazer é paliativo. Nada de médio prazo poderá ser feito neste momento"
Há 4 min
08:42
"Este sistema [de diques] é único em Portugal, porventura não se faria hoje"
Há 31 min
03:27
"Metade da produção nacional de suinicultura foi afetada" após a passagem da tempestade Kristin
Há 1h e 10min
07:10
Sacos de areia à porta e dezenas de garagens inundadas: como a chuva deixou esta zona residencial na cidade de Coimbra
Há 1h e 10min
02:01
Há "crateras profundas" no Passeio Marítimo de Algés (que foi encerrado por tempo indeterminado)
Há 1h e 11min
07:04
"Os formulários que são disponibilizados são burocráticos": empresários de Coimbra pedem celeridade nos apoios do Estado
Há 1h e 12min
Mais Videos
Mais Vistos
02:41
Ruiu: as imagens de drone que permitem perceber o que aconteceu na A1 em Coimbra
Ontem às 08:20
06:32
"Construção mal feita: o apoio da ponte [que ruiu na A1] nunca devia ser feito na zona do dique"
Ontem às 12:36
06:17
As imagens do colapso de dique no rio Mondego perto de Coimbra
11 fev, 19:08
04:49
"Rotura da A1 surpreende-me muito. Custa-me a compreender como a principal autoestrada do país apresenta uma rotura deste tipo"
Ontem às 00:09
06:43
"Tu, vergonha, és capaz das coisas mais inadmissíveis". A mensagem de Rui Santos após o Clássico entre FC Porto e Sporting
11 fev, 09:23
08:55
Se mora na Grande Lisboa, península de Setúbal e Oeste: atenção a estes avisos da Proteção Civil
Ontem às 14:12
03:34
Água por todo o lado: Força Aérea mostra o verdadeiro impacto do mau tempo em Coimbra
Há 2h e 30min
00:28
Derrocada condiciona trânsito na A5 no sentido Lisboa-Cascais
11 fev, 17:31
13:03
Miguel Sousa Tavares tem uma "excelente pergunta" para André Ventura: 5.ª Coluna na íntegra
Ontem às 22:30
02:37
Desde 1880 que não havia aqui uma derrocada. Só esta semana a Cerca de Santo Agostinho ruiu duas vezes
Ontem às 09:39
08:29
"Estamos perante um novo branqueamento de capital": as novas suspeitas sobre José Sócrates
Ontem às 22:29
02:40
Montemor-o-Velho: em poucas horas o nível da água aumentou 20 centímetros
Ontem às 08:49